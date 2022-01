Agricultura familiar: Piauí investe 4,5 milhões em distribuição de mudas e sementes

O Governo do Piauí, por intermédio da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), deu início à distribuição de 200 toneladas de feijão e milho, 800 mil mudas de caju anão precoce e 500 mil raquetes de palma forrageira adquiridas para a safra 2021/2022. Serão beneficiados os agricultores familiares em todos os territórios de desenvolvimento do Estado. O investimento é de aproximadamente R$ 4,5 milhões de reais, por meio do PRO Piauí e de uma emenda parlamentar do deputado federal Merlong Solano para a aquisição de mudas de caju.

Antônio Pereira, diretor de Inclusão Produtiva da SAF, explica que a distribuição teve início em dezembro e tem como meta atingir os 224 municípios do Estado. A logística envolve as regionais do Emater, que recebe e distribui para os municípios abrangentes.

“A distribuição ocorre em parceria com os municípios, onde são feitas uma comissão formada pelos escritórios locais do Emater, Secretarias Municipais de Agricultura Familiar, Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) e ONGs. Essa distribuição considera o período de chuvas no Piauí, que favorece o plantio. As sementes são um insumo importantíssimo para garantir uma produção em maior escala e também de mais qualidade. Isso impacta na geração de renda e representa melhoria na qualidade de vida dos produtores”, esclarece.

Pereira destaca ainda que, pela primeira vez, a SAF fez a aquisição de sementes crioulas das casas de sementes (Sementes da Fartura). “Além de incentivar a cultura do feijão e do milho, a SAF investiu na compra de sementes crioulas, ou seja, sementes produzidas pelos próprios agricultores familiares, no ambiente de cultivo local. Sem falar da importância da palma forrageira pelos muitos benefícios que ela oferece. Por ser resistente ao período seco, a palma garante o suprimento necessário para a manutenção de rebanhos, principalmente no período de estiagem”, comenta.

Programa de Distribuição de Sementes e Mudas

O Programa de Distribuição de Sementes e Mudas tem como objetivo fortalecer a agricultura, utilizando sementes e mudas melhoradas com elevado potencial genético propiciando, assim, o aumento da produtividade das culturas para elevar o nível de renda das agricultoras e dos agricultores familiares, com impacto positivo no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

