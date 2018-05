Agricultura familiar ganha força com Programa de Fomento à Irrigação

A agricultura familiar é impulsionada através da Coordenadoria de Fomento à Irrigação do Estado do Piauí, coordenada por B. Sá. Para incentivar a produção, a Coordenadoria faz entrega de kits de irrigação, que já contemplou 57 municípios. Através desta ação, a realidade dos agricultores familiares está mudando em todo o Piauí, pois é possível cultivar e colher em qualquer época do ano.

Durante as supervisões feitas por técnicos da Coordenadoria às comunidades, o que se observa, segundo B. Sá, é a empolgação dos agricultores com a produção agrícola.

Nos últimos dias foram visitadas comunidades nas cidades de São João da Varjota e São João do Piauí e o resultado é satisfatório, pois os agricultores têm cultivado bananas, tomates, alface, batata, dentre outros produtos. O projeto tem como intuito contribuir mais ainda com a renda das pessoas nos municípios, em termos de produção orgânica.

