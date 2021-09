Agricultores familiares comercializam na 3ª edição da Quitanda Virtual em União

A Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) realizou a terceira edição da Quitanda Virtual em União, nesta sexta-feira (17), dia em que o município completa 168 anos de emancipação política. Participaram da Quitanda Virtual os grupos produtivos dos Assentamentos Marajá, Joaquim Lino, Santa Clara e da comunidade Lagoa do Governo.

Leia também: Produção de grãos deve ter queda no Piauí, mas ainda será recorde, diz IBGE

“O projeto é um verdadeiro presente para os agricultores e agricultoras familiares que vendem seus produtos de forma virtual por encomenda e entregam no dia da feira, seguindo os protocolos de prevenção ao coronavírus. Eu mesma fiz a encomenda da minha cesta e estou animada para saborear o meu beiju de coco tão tradicional, feito no forno. União é uma cidade muito querida e acolhedora, está de parabéns”, afirmou a superintendente da SAF, Liz Meireles.



Foto: Divulgação/Ccom

Todos os alimentos comercializados pelo Projeto Quitanda Virtual são de base agroecológica, se destacam pela qualidade e promovem o bem-estar do consumidor. “Nosso trabalho é muito bonito e feito com amor. São produtos como cheiro-verde, farinha de puba, goma seca, mamão, ovos caipiras, galinha, capão, banana, azeite de coco babaçu, dentre outros”, contou a agricultora familiar Francineide da Silva, do grupo produtivo do Assentamento Lagoa do Governo.

O projeto Quitanda Virtual aposta na comunicação virtual para a realização de encomendas de cestas de produtos, por meio de aplicativo de celular ou das redes sociais. É um projeto estratégico de enfrentamento à crise do coronavírus e chegou para apoiar os agricultores e agricultoras familiares na comercialização de sua produção e ofertar às famílias uma alimentação saudável.

Compartilhar no

Governo do Estado do Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!