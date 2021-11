Agespisa anuncia programa de afastamento incentivado para servidores

Servidores com idade igual ou superior a 73 anos da Agespisa poderão aderir ao Programa de Afastamento Incentivado (PAI) a partir desta quarta-feira (10), anunciou a autarquia. A proposta já foi publicada no Diário Oficial do Estado, e os prazos começam amanhã.

“O nosso objetivo com esta resolução de diretoria é atender uma série de pedidos que a gente tem recebido e dar uma oportunidade para que colegas nossos de trabalho que já tem interesse em deixar a empresa possam fazê-lo com um incentivo extra”, explicou o presidente da Agespisa, Genival Sales.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Segundo a medida, os interessados terão prazo de vinte dias para analisar a proposta e decidirem pela adesão. O incentivo é de seis remunerações, acrescidas dos direitos indenizatórios de caráter trabalhista cabíveis na rescisão “sem justa causa”, calculados com base no valor da remuneração atual.

Para realizar a adesão, os servidores deverão preencher formulário próprio disponível na Superintendência de Gestão de Pessoas. Logo depois da solicitação, a Agespisa fará a análise e proceder a assinatura do termo. Os recursos para programa de afastamento serão custeados pelo Governo do Estado.

