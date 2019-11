Agentes penitenciários devem ser convocados ainda esse ano

O sistema carcerário do Piauí deve ganhar 43 novos agentes penitenciários até o final desse ano. A afirmação é do secretário de Justiça do Estado Carlos Edilson que, em entrevista ao O DIA, afirmou também que o governo quer ainda abrir mais uma turma para a formação de agentes prisionais.

“Nós estamos concluindo agora o processo de convocação. Em breve, ainda esse ano, o governador Wellington Dias irá convocar os 43 agentes penitenciários que estão aguardando essa nomeação. E em breve fará nossa segunda turma do curso de formação”, disse.

Carlos Edison descartou a realização de concurso público ao declarar que a prioridade agora é formar e convocar aqueles que aguardam nomeação. “Não existe nesse momento previsão de concurso público, porque temos 43 agentes já formados e mais 166 agentes aptos à formação. Iremos primeiramente trabalhar nesse sentido de nomear os que já estão formados e fazer um novo curso de formação.”

Secretário de Justiça, Carlos Edilson descarta realização de concurso público para agente penitenciário (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Vistorias

O secretário de Justiça defendeu a intensificação de vistorias na Casa de Custódia, na Zona Sul de Teresina. Segundo Carlos Edilson, a localização da penitenciária na zona urbana da cidade facilita o contato dos detentos com objetos.

“A unidade precisa de reforço nas vistorias porque está na área urbana. Todos os dias temos vistorias nessa unidade e realmente são encontrados alguns objetos. Além da entrada de familiares com esses objetos, por estar na área urbana, sobre arremessos da área externa”, disse. O secretário destaca as penitenciárias de São Raimundo Nonato, Campo Maior e na Casa de Detenção de Altos como locais que não sofrem com a entrada de objetos.

Pilhas estão entre a maioria das apreensões nos presídios do Piauí. Carlos Edilson afirmou que os materiais são utilizados pelos detentos para recarregar aparelhos celulares que servem para a comunicação dos detentos com o mundo exterior.

Otávio Neto