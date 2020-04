Agencias da Caixa abrem no feriado do Dia do Trabalhador

Neste dia 1º de maio, data em que é comemorado o Dia do Trabalhador, as agências das Caixa Econômica Federal no Piauí em Timon (MA) abrem para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial, que está sendo pago pelo Governo Federal. O horário de funcionamento é de 8h às 12h.



Confira a relação das agência que abrem neste feriado do Dia do Trabalhador.

Além destas abrem ainda as agências Areolino de Abreu e Jóquei Clube, em Teresina, e a Agência Cocal.





