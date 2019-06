Advogados piauienses têm acesso a serviços por meio de parceria

Os serviços eletrônicos da Associação dos Advogados de São Paulo vão ser oferecidos nesta quinta-feira (27) em Teresina aos advogados piauienses. Uma unidade móvel da AASP estará na cidade para facilitar o acesso a serviços que devem ser um reforço à atuação dos profissionais, como a emissão de certificado digital, indispensável para o peticionamento eletrônico.

Na unidade móvel da AASP também serão oferecidos minicódigos atualizados, pendrive, agendas, edições da Revista do Advogado e da Revista Brasileira da Advocacia, do CPC anotado, informações gerais sobre as atividades e o clube de benefícios da AASP.

O trabalho resulta de uma parceria pioneira da AASP com o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados (CESA-PI), Instituto de Advogados Piauienses (IAP) e Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí (OAB-PI).

O convênio firmado entre as entidades garante acesso gratuito aos serviços por três meses, de modo a facilitar a rotina dos advogados para melhor atendimento a seus clientes. Abre-se também a possibilidade de filiação à AASP, permitindo-os manter o acesso aos serviços da entidade por valor especial para associados.

Renato Cury, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo

A parceria permitiu que tivessem acesso aos serviços advogados das cidades de Bom Jesus, na segunda-feira, dia 17 de junho, Floriano (19) e Picos (25). Os serviços serão estendidos também aos municípios de Piripiri e Parnaíba, nos dias 3 e 4 de julho, respectivamente.

A AASP tem atuado bastante na área educacional, promovendo hackathons, cursos e eventos sobre Direito Empresarial Digital e inovação; Startups jurídicas; tributação de software; Introdução ao bitcoin, blockchain e smart contracts; crimes eletrônicos; Nova Lei de Proteção de Dados e Cibersegurança, entre outros. Esses são alguns dos assuntos que os advogados precisam conhecer na nova economia que estamos vivendo.

Para estreitar ainda mais as relações entre a AASP, o CESA-PI, o IAP e a OAB-PI, o presidente da associação, Renato Cury, vai estar em Teresina nesta semana. Ele vai proferir palestra em almoço organizado pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados do Piauí, com o tema ‘O futuro da advocacia’.

A explanação acontece nesta quinta-feira, dia 27, em almoço-tarefa no restaurante Bacalhau e Companhia.



A palestra deve abordar as mudanças em curso na área do Direito, no implemento de novas ferramentas tecnológicas, tais como a ciência de dados aplicada ao direito, jurimetria, machine learning, inteligência artificial, entre outras metodologias para a prestação de serviços legais/jurídicos, exigirá dos advogados e escritórios uma nova formatação organizacional dos serviços jurídicos nos quais a estrutura piramidal da base do estagiário de Direito até o sócio será profundamente alterada.

Para Cury, “o universo jurídico está em plena fase de inovação disruptiva. A profissão do advogado está dando um salto inesperado e de grande impacto na relação de valor entre o operador do Direito e seu cliente. Por isso, a advocacia precisa se renovar”.