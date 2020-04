Adutora rompe na zona Leste e moradores se assustam com volume das águas

Uma adutora se rompeu na tarde desta quinta-feira (09), na zona Leste de Teresina.

A adutora de 500 milímetros rompeu próximo ao cruzamento da Avenida Ininga com a Rua Cinegrafista Marques. O local estava interditado desde o dia 19 de março, quando a adutora rompeu pela primeira vez.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e analisa os efeitos do rompimento.

Trabalhadores da concessionária estavam no local no momento do rompimento. Ainda de acordo com a concessionária, o serviço deve ser concluído ainda na noite desta quinta. Por conta disso, o abastecimento nos bairros da zona Leste de Teresina deve ficar comprometido.

Em vídeos feitos por populares, é possível notar a força das águas.



Confira a nota na íntegra:

NOTA - ÁGUAS DE TERESINA

A Águas de Teresina informa que, na tarde desta quinta-feira (9), foi registrado vazamento nas conexões da adutora da avenida Ininga. O fluxo de água foi interrompido para viabilizar o reparo e equipes especializadas trabalham na manutenção emergencial. O serviço deve ser finalizado na noite de hoje (9).

O abastecimento de água pode ficar comprometido nos bairros da zona Leste da capital. A Águas de Teresina orienta que casos emergenciais sejam informados através do 0800 223 2000 ou 115.













Isabela Lopes