Adolescentes são apreendidos após se envolverem em acidente com moto roubada

Dois adolescentes foram apreendidos na tarde da sexta-feira (31), no bairro Pindorama, em Parnaíba, no litoral do Piauí, com uma motocicleta roubada.



A moto foi apreendida pela polícia. Foto: Reprodução PM

Segundo a Polícia Militar (PM), os jovens de 15 e 17 anos se envolveram em um acidente com um carro no cruzamento das ruas Tabajara com Itaúna. Após abordagem dos policiais, ficou constatado que veículo que eles estavam era roubado.

A polícia informou ainda que a placa da moto estava adulterada. Uma guarnição do Grupamento de Atendimento Especializado a Criança, Idoso e Mulher (GAECIM) conduziu os adolescentes à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia