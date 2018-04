Adolescentes caem de ponte em Castelo do Piauí ao fazerem selfie

Três adolescentes caíram do alto de uma ponte localizada no Povoado Tinguis, na zona Rural de Castelo do Piauí, ao tentarem fazer uma selfie. O fato aconteceu no final da tarde deste domingo (22) e as jovens sofreram fraturas expostas e várias escoriações, tendo que ser transferidas em caráter de urgência para o HUT, em Teresina.



A Polícia Civil foi acionada e vai abrir um inquérito para apurar o que aconteceu nos segundos que antecederam o fato. Em conversa com o Portal O Dia, o delegado Francírio Queiroz, titular de Porto do Piauí, que também atende Castelo, informou que a princípio o caso é tratado como acidente, mas que vai ouvir quem estava na companhia das garotas e pedir uma perícia no local. O objetivo é esclarecer o desabamento de parte da estrutura de concreto que forma o muro de proteção da ponte, o que teria ocasionado a queda.



Foto: Divulgação/PC-PI

“Elas estavam acompanhadas de um grupo e decidiram parar em um determinado, quando houve essa precipitação. A parede cedeu em uma parte e uma se desequilibrou. Na tentativa de se segurar, ela teria puxado a outra amiga, que se apoiou na que estava o lado e as três acabaram caindo. Pelas informações preliminares, não tem nada que configure a situação como ato criminoso, mas o inquérito foi aberto para ser dada uma resposta”, explica o delegado. As meninas caíram de uma altura de 10 metros.

As vítimas – identificadas como F.L.L, 15 anos; M.G.R.R, 16 anos; e Valéria Alves Ferreira, 22 anos – foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT), com fraturas e fraturas expostas. A mais nova machucou o calcanhar esquerdo e aguarda cirurgia, enquanto M.G.R.R e Valéria sofreram fraturas expostas na perna e já fizeram uma operação. Todas estão conscientes, segundo o Hospital.

Maria Clara Estrêla