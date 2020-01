Adereços de cabeça estão entre as apostas para o Carnaval 2020

Uma das datas mais aguardadas pelos brasileiros é o Carnaval. São bloquinhos de rua, prévias, corsos e bailes em clubes. Não importa qual seja o destino, a folia é sempre garantida. Há quem opte por utilizar apenas adereços para não passar em branco. Outros não abrem mão da uma boa fantasia, maquiagens extravagantes e cores chamativas.

Pensando nisso, muitos estabelecimentos de Teresina já estão com estoques abastecidos e expondo suas mercadorias. As vitrines montadas têm atraído a atenção dos consumidores, especialmente pelas cores e variedades. Em uma loja que vende acessórios na Capital, a aposta deste ano está sendo os adereços de cabeça.

“Temos variedades de acessórios de cabeça, que têm tido boa saída, desde tiaras com frases, estrelas, lua. O Carnaval tem a mesma sequência, mas com algumas coisas que são destaque. Este ano, estamos apostando em tiaras com frases que estão em alta e na moeda virtual, a Bitcoin”, conta Jorgina Rodrigues Bangin, design de acessórios da loja.

Jorgina Rodrigues Bangin, design de acessórios da loja. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Além desses temas, outra aposta deste ano são elementos que remetem sorte, como o trevo de quatro folha e o olho grego. Ainda de acordo com Jorgina Bangin, frases que viraram memes também estão entre os temas de destaque deste ano.

“As pessoas gostam de pensar em coisas que remetam à sorte, então as tiaras com esses símbolos estão em alta; por isso, estamos produzindo muitas peças. Além das frases engraçadas, como ‘Elas que lutem’ e ‘Oi, bebê’, que são bastante conhecidas”, comenta, destacando que os preços dos adereços são variados e democráticos e que é possível adquirir um acessório de cabeça na loja a partir de R$ 30.

“A loja está postando nas redes sociais o que já temos recebido e também estamos atentos às novidades. Algumas pessoas já estão se antecipando e vindo comprar, mas o brasileiro deixa tudo para a última hora, então muitos só devem mesmo vir comprar quando estiver mais próximo do Carnaval”, frisa Jorgina Bangin.

Neon e brilho continuam em alta



Carnaval é época de extravagância, de usar cores fortes, glitter e chamar atenção. Pensar em looks assim nem sempre é fácil, afinal, ninguém quer repetir as mesmas ideias de anos anteriores, por isso, criatividade é fundamental. O mercado está repleto de opções e que, combinadas, podem resultar em composições únicas e divertidas.

Lojas se preparam para o carnaval. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

As cores neon continuam em alta e devem ser a sensação do Carnaval este ano, assim como os conjuntos hot pants, que fizeram sucesso ano passado e prometem voltar com tudo em 2020. “O carnaval é um arco-íris, mas as cores neon continuarão em alta, como rosa, laranja, verde, que podem vir nas roupas e acessórios, como brincos, colares, pochetes, viseiras, entre outros”, comenta Jorgina Rodrigues Bangin, design de acessórios.

Na loja da empresária Talita Barradas Waquin, a produção das peças para o Carnaval começa ainda no mês de novembro. Ela conta que os preparativos iniciam com as pesquisas do que será tendência no Carnaval e o que pode ser novidade para os foliões. “Boa parte das peças nós mesmos que produzimos, então já começamos a comprar os materiais para fabricar, pois, quando vira o ano, as pessoas já começam a procurar. Até porque as peças de Carnaval se misturam com biquínis, saídas de praia, que as pessoas também incorporam no Carnaval”, explica.

Empresária Talita Barradas Waquin mostra looks para o carnaval. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Talita Barradas comenta que este ano não está tendo tanta procura para roupa que seja fantasia. Contudo, sempre há quem chegue à loja com uma ideia e vai montando o look até ficar o mais próximo do personagem imaginado. “Mas tem também quem goste de fantasia de policial, enfermeira, diabinha, sereia e unicórnio, sendo que essas últimas nunca saem de moda. Aqui temos peças que vão de R$ 15 a R$ 55, ou seja, com R$ 50 é possível montar um look completo para curtir o Carnaval”, destaca a empresária.

Isabela Lopes