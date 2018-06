Acusado de matar professora com 26 facadas é preso em Luís Correia

O acusado de assassinar a professora Selene Veras Roque com 26 facadas foi preso na cidade de Luís Correia, no litoral do Estado. Raimundo Neto Pereira era marido da vítima e estava com prisão preventiva decretada deste a última segunda-feira (04).

Segundo informações da Polícia Civil, o acusado se entregou na sede da delegacia na tarde de ontem (08), onde prestou depoimento e, em seguida, foi transferido para a Penitenciária Mista de Parnaíba.

O delegado regional de Luís Correia, Maikon Kaestner, afirmou que o acusado confessou o crime. “Ele disse que o casal vinha discutindo muito e a vítima queria a separação, mas ele não aceitava se separar", conta.

Selene era diretora de uma Unidade Escolar na comunidade Brejinho, em Luís Correia (Foto: Reprodução/Facebook)

No dia do crime, Raimundo levou Selene até a pós-graduação e foi para um bar esperar que a aula da esposa acabasse. “Eles almoçaram na casa de parentes dela e a tarde retornaram para a casa no povoado Brejinho, em Luís Correia. No caminho eles discutiram e, já em casa, a vítima pediu a separação novamente alegando não amar mais o acusado. Foi quando ele pegou a faca na cozinha e desferiu os golpes. Ele disse que não lembra totalmente dos fatos", acrescenta o delegado.

De acordo com Maikon Kaestner, Raimundo teve ajuda durante a fuga e para permanecer escondido da polícia. "Todos os envolvidos serão localizados e indiciados por terem ajudado o foragido", finaliza o delegado.

Nayara FelizardoLucas Albano