Acusado de matar primo a pauladas é preso no interior do Piauí

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (10), Francisco Pereira do Carmo, conhecido como Chiquinho de Pandô, acusado de matar o próprio primo a pauladas, após uma briga. O crime ocorreu no mês de dezembro no município de Simplício Mendes, a 385 km de Teresina.

Francisco foi localizado na cidade de São José do Peixe, "Havia um mandado de prisão a ser cumprido. Nós recebemos a informação que ele estaria nessa cidade e, com o apoio do GPM local, conseguimos descobrir sua localização, cercamos a casa ainda na madrugada e ao alvorecer efetuamos a prisão", disse o Tenente Damata.

O preso foi levado para a Delegacia Regional de Simplício Mendes.

