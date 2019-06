Acusado de homicídio no interior Piauí é preso pela PRF em Alagoas

Um homem, acusado de degolar uma mulher no município de Picos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última sexta-feira (14) durante abordagem no km 139 da BR-101, na cidade de São Miguel dos Campos, em Alagoas.

Durante a ação a polícia solicitou a documentação do condutor, que não apresentou aos agentes. Questionado, ele confessou que havia praticado crimes na cidade piauiense, mas estava em liberdade por ter se tratado de legítima defesa, o que foi averiguado e contestado pela PRF, que efetuou a prisão do homem.

Segundo informação da Polícia Rodoviária, o homem se escondia em Alagoas há cerca de quatro anos. Em contato com a Delegacia da Policia Civil de Picos, que se prontificou a localizar o mandado de prisão expedido na época do assassinato.

Ainda assim, após algumas horas do contato, a juíza titular da da 5ª Vara da Comarca de Picos, do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), emitiu um novo mandado de prisão preventiva, que foi cumprido prontamente pelos agentes.