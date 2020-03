Ações do projeto 'Ela Pode' fortalece o empoderamento feminino

A multiplicadora do programa "Ela Pode", professora Rosemary Farias, ao falar sobre as atividades do projeto no Piauí disse que ele contribui bastante com suas ações para o empoderamento feminino num cenário preocupante de violência de gênero, onde mulheres se sentem muitas vezes acuadas e dependentes dos maridos ou companheiros dentro do ciclo de violência. Para dar continuidade a essas ações de fortalecimento na organização e formação das mulheres no Estado, ela informou que no próximo dia 21 deste mês, o programa vai realizar capacitação para as mulheres que atuam no campo.

Segundo a Professora Rosemary, a proposta do "Ela Pode" é uma alternativa de independência e autonomia, tendo por objetivo capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Esse trabalho no Piauí acontece por meio de capacitação numa parceria do Google, que iniciou em outubro do ano passado e que já realizou capacitações em três municípios, uma em cada cidade. Em Teresina, esse trabalho se deu com mulheres da zona Norte.

De acordo com a especialista, em cada atividade de capacitação que o projeto realiza para mulheres contribui para o fortalecimento das participantes. "Isso por conta da troca de experiências entre elas e percebem que não estão sozinhas, que podem desenvolver e fortalecer competências e suas habilidades nas áreas de liderança, marketing pessoal, networking, finanças, mídias digitais e negociação. É uma oportunidade incrível para que se descubram como empreendedoras", disse Rosemary, acrescentando que, a partir daí, superarem os desafios da desigualdade de gênero e violência doméstica.



A professor Rosemary Farias é uma das multiplicadoras do programa Ela Pode no Piauí - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Para a professora, é libertador levar às mulheres a perceberem a força que cada uma tem, de transformar sua própria vida. Ela afirma que se sente muito realizada em poder fazer parte desse projeto e, sobretudo, poder contribuir voluntariamente para que mulheres possam se tornar mais fortes e realizadas naquilo que se propõem fazer no mercado de negócios, de trabalho.

Um exemplo desse trabalho que o programa "Ela Pode" realiza, a professora Rosemary citou a capacitação realizada para as mães do Amor de Tia Norte, localizado no bairro Matadouro, zona Norte de Teresina. "As mulheres dessa comunidade puderam participar e trocar experiências durante os dois dias de qualificação. Apesar de nem todas pensarem em ser empreendedoras, mas a capacitação pode fomentar esse desejo dentro delas”, disse Rosemary, acrescentando que o programa "Ela Pode" proporciona além das capacitações no tocante ao empreendedorismo, o ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

Ainda sobre o programa, a professora enfatizou que suas ações possibilitam que as mulheres descubram suas habilidades e possam através das capacitações colocar seus próprios negócios, terem mais segurança em empreender e poder dar um fim no relacionamento abusivo com a independência financeira. "Esse programa é uma iniciativa do Instituto Rede Mulher Empreendedora com o apoio do Google, cujo objetivo é capacitar 135 mil mulheres brasileiras, garantindo independência financeira e poder de decisão sobre seus negócios e vidas", enfatizou, informando que as capacitações são gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com as demandas apresentadas em cada região. No Piauí, os treinamentos já contemplaram as mulheres das cidades de Demerval Lobão, Miguel Alves, Parnaíba e Teresina.

Luís Carlos Oliveira, do Jornal O Dia