Acidentes nas BR’s piauienses fazem seis vítimas em menos de um dia

A tarde de ontem (26) e a madrugada de hoje (27) foram marcadas pela violência nas principais estradas federais piauienses. No intervalo de apenas 11 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou dois graves acidentes que fizeram seis vítimas, sendo cinco feridos e uma vítima fatal.



A primeira ocorrência se deu por volta das 16 horas na altura do quilômetro 631 da BR-135, no município de Cristalândia, onde um veículo modelo Fiat Uno conduzido por um homem de 42 anos capotou. O motorista acabou sofrendo lesões graves. Ele transportava quatro passageiros no momento: uma mulher de 44 anos que também teve lesões graves; uma criança de 7 anos, um rapaz de 19 anos e uma criança de 10 anos que sofreram apenas lesões leves.





Foto: PRF

Todos eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Corrente. As causas desse acidente ainda estão sendo levantadas pela PRF.

Cerca de 11 horas depois, por volta das 3h50 min da madrugada de hoje (27), um acidente do tipo colisão com objeto fixo foi registrado na altura do quilômetro 580 da BR-343, no município de Floriano. O acidente envolveu uma motocicleta pilotada por um homem de 24 anos que morreu no local. As causas ainda estão sendo apuradas pela PRF.

Maria Clara Estrêla