Acidentes de trânsito no Piauí derrubam média de 6 postes por dia

De acordo com os dados registrados pela Equatorial Piauí, em 2020 foram registradas 1.869 ocorrências envolvendo colisões em postes. Neste ano, até 22 de setembro, já foram 1.654 registros. As cidades piauienses que apresentaram os maiores números de acidentes automobilísticos envolvendo postes de energia foram Teresina (315), Uruçuí (66), Picos (65), Manoel Emídio (45) e Campo Maior (44).



"Os números de acidentes de trânsito que envolvem postes são altos. Precisamos de uma maior conscientização dos motoristas. Além do prejuízo financeiro, há riscos de interrupção no fornecimento de energia, incluindo em áreas com atividades essenciais, e existe o risco à vida. Responsabilidade e respeito são essenciais para a redução desses números. Reforçamos o pedido das autoridades de trânsito para os motoristas reforçarem o cuidado e atenção ao dirigir", afirma o Executivo de Estudos operacionais da Equatorial Piauí, Abraão Galeno.

As autoridades de trânsito alertam para o uso de celular e a combinação bebida e volante, que estão entre as principais causas dos acidentes. "Em relação aos cuidados, principalmente relacionado com as ocorrências de colisão com postes, enfatizo dois aspectos tanto para motociclistas como para automóveis: não utilizar bebida alcoólica e não usar celular ao volante. São dois fatores que ocasionam muitos dos acidentes, principalmente no período da noite. Se for consumir bebida alcoólica, não se deve conduzir nenhum veículo. E usar celular dirigindo, pode em fração de segundos também gerar acidente. Além de ser uma conduta proibida pelo Código de Trânsito", ressalta o Reginaldo Canuto, Gerente Executivo de Educação de Trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.



O que fazer quando acontece um acidente com quebra de poste?

A Equatorial Piauí orienta que a população não se aproxime de fios e cabos partidos ou caídos e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. Em caso de ocorrências que envolvam a rede elétrica, a recomendação é que entre em contato por meio da Central de atendimento, por meio do número 0800 086 0800.

Em casos em que a vítima se encontra dentro do veículo e o cabo cair e permanecer sobre o automóvel, a orientação é acionar também o Corpo de Bombeiros, aguardar dentro do veículo e não tocar na parte metálica.

Ressarcimento de danos à rede pelos condutores

Quando é possível realizar a identificação do condutor ou do proprietário do veículo e com base no Artigo 927 do Código Civil, ele é responsabilizado pelos danos materiais e serviços de reparação. O custo médio de ressarcimento é R$ 2.500,00.

