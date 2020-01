Acidentes com motocicletas lideram atendimentos no HUT em 2019

O Hospital de Urgência de Teresina divulgou nesta sexta-feira (03) o balanço de atendimento na unidade hospitalar. Segundo os dados apresentados, o hospital fechou o ano com um total de 57.587 atendimentos, dos quais 4.900 foram apenas no mês de dezembro. Dentre os tipos de atendimento, o maior número são os de acidentes de trânsito envolvendo motocicleta, cerca de 22%.

“A equipe do HUT está sempre em alerta neste período, pois historicamente há uma elevação nos números de atendimentos. Observamos que nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro foram atendidas 297 pessoas. Infelizmente os acidentes de trânsito são uma patologia importante para o atendimento de urgência, não só aqui em Teresina como também em cidades do interior e do Maranhão, que são atendidas no HUT”, comenta o diretor do HUT, Rodrigo Martins.

Foto: Arquivo O Dia

De acordo com o HUT, um dado interessante é que a maior parte das pessoas envolvidas nestes acidentes é economicamente ativa, o que repercute não somente do ponto de vista da saúde como também como também traz impacto no trabalho e renda das famílias.

Final do ano

Durante as festas de fim de ano é comum que o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) observe um aumento no número de atendimentos. Este ano não foi diferente, entre os dias 21 de dezembro de 2019 e 01 de janeiro de 2020, o hospital registrou 1893 atendimentos, um aumento de 6% em comparação ao mesmo período de 2018.

Quanto às internações, foi observada uma leve queda em relação ao réveillon passado, com 116 casos em 2019 e 133 em 201, o que significa que a maioria dos casos atendidos foi de baixa gravidade e sem necessidade de procedimento cirúrgico. O HUT contabilizou um total de 24.574 internações durante todo o ano de 2019, contra 24.398 no ano anterior.



Outras causas predominantes nos atendimentos durante o ano novo foram de mal súbito, com 16% dos atendimentos, e atendimentos oftalmológicos (que incluem dores e corpos estranhos nos olhos) com 15%. As agressões físicas também são recorrentes, e contabilizaram um aumento de 5% em relação a 2018 no número de casos que deram entrada no HUT.