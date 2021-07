Acidentes com álcool crescem e especialista dá dicas de como tratar queimaduras

Devido a pandemia do novo coronavírus, a população se deparou com novos fatores que podem causar acidentes domésticos. Um deles é a frequente utilização de álcool para higienização. Segundo a Sociedade Brasileira de Química (SBQ), as internações por queimaduras chegaram a crescer 40%.

Diante dessa nova realidade, a dermatologista Marcela Vidal informa que a causa mais comum desses acidentes é por líquidos quentes que são aquecidos em fogão e recomenda cuidados redobrados.





O uso do álcool aumenta o risco de acidentes doméstico. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“É preciso intensificar os cuidados devido ao acesso ao álcool, principalmente o álcool líquido, que é mais inflamável e se espalha mais facilmente pela pele. Deve-se ter o cuidado de não se aproximar de chamas logo após a aplicação de álcool em gel ou líquido. E cuidado com a circulação de crianças nas cozinhas que é onde os acidentes mais acontecem”, orienta.

A dermatologista recomenda que nos casos de queimaduras de primeiro e segundo grau, deve-se lavar o local com água para que haja resfriamento da pele.

“Não é recomendado colocar gelo diretamente, pois ele pode queimar se permanecer por muito tempo em contato. O ideal é água gelada. Se a ferida tiver resíduos pode usar um sabonete neutro para higienizar. Não deve romper as bolhas em casa. O ideal é procurar um médico”, aconselha a médica, acrescentando que pomadas de antibiótico prescritas por um médico podem ser aplicadas para diminuir a chance de infecção.

Já nas queimaduras de terceiro grau, o tratamento é hospitalar e em alguns casos são necessários reconstrução cirúrgica da área afetada, já que podem atingir camadas mais profundas como músculos e ossos.

Marcela Vidal dá ainda algumas dicas de como evitar queimaduras térmicas, como não deixar copos com líquidos quentes próximos de bebês, substituir o álcool na limpeza doméstica pelo Hipoclorito de sódio (desinfetante), além de ensinar as crianças a lavarem as mãos com água e sabão, reservando o uso do álcool em gel para quando estiver na rua.





Ithyara Borges

