Acidente envolvendo micro-ônibus e carro deixa três feridos em Piripiri

Um acidente entre um carro de passeio e micro-ônibus deixou pelo menos cinco pessoas feridas no KM 176 da BR-343 na madrugada desta quarta-feira (29). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a batida foi na região de Piripiri, por volta das 03h30.



Foto: Divulgação PRF

De acordo com a PRF, um homem de 40 anos, que não teve a identidade revelada, conduzia uma Saveiro quando colidiu na lateral do micro-ônibus. No transporte, estavam um outro homem de 35 anos, que saiu ileso do acidente, um idoso de 78 anos, uma mulher e outra pessoa ainda não identificada que tiveram ferimentos leves.

Ainda segundo a polícia, ficou constatado que o acidente foi provocado devido à falta de atenção do condutor da Saveiro.

As equipes de emergências da PRF e do Corpo de Bombeiros foram ao local. Todas as vítimas do acidente foram encaminhadas ao Hospital Regional de Piripiri. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia