Acidente entre veículo de carga e carro deixa uma pessoa morta na BR 316

Um grave acidente envolvendo um veículo de carga e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde da sexta-feira (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no KM 18 da BR 316, em Teresina.



Foto: PRF.

A PRF informou que por volta das 16h40 o carro de passeio e o veículo de carga bateram de frente. Com impacto da colisão, um homem de 55 anos que dirigia um Fiat Uno morreu no local. Ele transportava como passageiro outro homem de 50 anos que teve lesões graves. Um condutor de 30 anos, que conduzia o veículo de carga, uma Ford Cargo, saiu ileso do acidente. Os vestígios que ficaram na pista deram a dimensão da colisão.

Foto: PRF.

A polícia disse ainda que o condutor do veículo de passeio não tinha carteira de habilitação. Ainda na tarde de ontem, os policiais iniciaram o trabalho de investigação para apontar as causas do acidente. A via ficou interditada, mas já estar liberada.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. A Polícia Civil também esteve no local.

Adriana MagalhãesJorge Machado