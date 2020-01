Acidente entre motos deixa uma pessoa morta e duas feridas em Água Branca

Um acidente entre motos deixou um homem morto e outras duas pessoas gravemente feridas na BR 343, no município de Água Branca, na noite do último domingo (12).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motociclistas trafegavam em sentido igual pela rodovia quando um homem que carregava uma mulher colidiu na traseira de um outro motociclista.

A PRF informou ainda que com impacto da batida, o homem que transportava a mulher morreu no local. A mulher e outro motociclista ficaram gravemente feridos. Eles não tiveram as suas identidades reveladas.

A PRF informou também que está levantando detalhes do acidente com intuito de descobrir as causas do acidente e o estado de saúde das vítimas que sobreviveram. Ainda não há informações de onde as vítimas estariam hospitalizadas.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia