São Pedro: acidente entre carro e moto deixa dois mortos na BR-343

Na noite de quarta-feira (07), um acidente envolvendo uma motocicleta Honda/CG 125 e um veículo GM/S10 terminou com dois óbitos. A colisão ocorreu na BR-343 em São Pedro do Piauí, município que fica a 114,4 km de Teresina.

A motocicleta era conduzida por um homem de 57 anos que transportava um passageiro de 16 anos, ambos tiveram óbito ainda no local. Já o veículo era conduzido por um homem de 59 anos que saiu ileso.

Foto: Divulgação/PRF

Os policiais que estiveram no local, verificaram que o condutor da moto, que não tem habilitação para pilotar, ingressou na via sem a devida atenção e foi colidido pela traseira do veículo. O condutor e o passageiro da motocicleta ainda transportavam uma bicicleta, o que poderia ter agravado as lesões causando a morte de ambos os ocupantes.

Além disso, também foi verificado se o condutor da Pick-up estava embriagado, porém o teste de alcoolemia teve resultado negativo. A Polícia Civil e a Perícia Criminal foram acionados e o condutor do veículo foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade de Água Branca/PI para prestar os devidos esclarecimentos.

Foto: Divulgação/PRF

Ithyara Borges

