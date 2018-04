Acidente entre Altos e Teresina deixa uma pessoa presa às ferragens

Um acidente ocorrido por volta das 19h30min na BR-343, entre Altos e Teresina, deixou uma pessoa gravemente ferida. Trata-se do fisioterapeuta Pedro Igor Sousa Pereira, 30 anos, que conduzia um veículo modelo Celta de cor prata e acabou colidindo frontalmente com uma carreta que seguia em sentido contrário.





Fotos: Reprodução

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), o impacto da batida foi tão grande que deixou o Celta completamente destruído. Pedro Igor ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para cortar a lataria e soltar a vítima. Ele foi encaminhado com vida, mas em estado grave para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Já o motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, não sofreu ferimentos e permaneceu no local acompanhando o socorro às vítima.

“A princípio se tratou de uma ultrapassagem malsucedida por parte de um dos veículos, já que os dois se encontravam na pista e em sentidos contrário, mas somente a perícia poderá atestar de forma mais detalhada o que aconteceu e quem cometeu a infração”, destacou o inspetor Barros Filho, porta-voz da PRF. O carro do fisioterapeuta seguia no sentido Altos-Teresina, e a carreta bitrem seguia no sentido Teresina-Altos. A colisão se deu no ponto da BR-343 conhecido como Descida da Torre.

Maria Clara Estrêla