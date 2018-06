Acidente com trator causa apagão de 10 horas em cidades piauienses

Um acidente com um trator ocorrido por volta das 10h40min da manhã desta segunda-feira (11) deixou pelo menos 10 municípios do interior piauiense em energia por cerca de 10 horas. Ao todo, mais de 25 mil pessoas foram afetadas pela interrupção no fornecimento de luz nas cidades de Jaicós, Acauã, Paulistana, Simões, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí, Jacobina, Patos do Piauí, Massapê e parte da zona Rural do município de Geminiano.

A Eletrobras Distribuição Piauí informou que o acidente aconteceu no povoado Samambaia, próximo ao Município de Geminiano. Por meio de nota a empresa disse que houve um rompimento da linha que distribui energia elétrica para os municípios que sofreram o apagão. A Distribuidora teve que fazer a substituição dos postes que alimentam de eletricidade a região. Foi necessário também fazer o nivelamento da linha.

Os trabalho se estenderam durante toda a noite de ontem e o fornecimento de energia foi regularizado em todos os 10 municípios afetados por volta das 22 horas.

Maria Clara Estrêla, com informações da Eletrobras Piauí