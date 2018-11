Acidente com ônibus da banda Gatinha Manhosa deixa uma pessoa morta

Um grave acidente envolvendo o ônibus da banda de forró Gatinha Manhosa deixou uma pessoa morta e pelo 10 pessoas feridas. O fato aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (16), na BR-020, próximo ao município de Simplício Mendes, a 385 Km de Teresina.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), a ocorrência foi do tipo colisão frontal. O ônibus de placa CPN-7551/AL, onde estavam os integrantes da banda e equipe de produção, bateu de frente com uma motocicleta modelo Honda CG sem placa.

O ônibus era conduzido por Leandro Carvalho Batista, que sofreu somente lesões leves, mas o piloto da moto, identificado como Jilson Santana, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. A PRF não informou o que teria causado o acidente, mas o motorista do ônibus ainda tentou evitar a colisão, desviando o veículo, que saiu da pista pelo acostamento e acabou tombando.

Os demais ocupantes do ônibus, que ficaram levemente feridos, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital Estadual José de Moura Fé, em Simplício Mendes.

Em suas redes sociais, o cantor Edson Lima, vocalista da banda, relatou como aconteceu o acidente e tranquilizou parentes e fãs, dizendo que todos os integrantes da banda e equipe estavam bem e sofrerem apenas escoriações. O cantor pediu ainda desculpas aos fãs de Araripina, no Pernambuco, onde a banda faria o show nos próximos dias. A apresentação teve que ser adiada e, segundo o cantor, será remarcada.

Veja o vídeo





Clique na imagem para ver a publicação completa do cantor

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI