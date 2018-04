Acidente com caminhão-pipa e picape deixa 6 feridos na BR-407

Um grave acidente, ocorrido por volta das 9h30min da manhã deste sábado (07), deixou pelo menos seis pessoas feridas na BR-407, a cerca de 15 Km de Paulistana, no trecho que liga a cidade a Jacobina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federa (PRF), a colisão foi frontal e envolveu um caminhão pipa e uma caminhonete modelo Hilux. Não há registro de óbitos.





Foto: Cidades na Net

De acordo com o inspetor Moura, a equipe ainda está se deslocando para o local do acidente, mas as primeiras informações dão conta que o caminhão pipa estaria seguindo no sentido Paulistana para Patos do Piauí, e que a Hilux estaria trafegando em sentido contrário.

“Ao que indica, houve tentativa de ultrapassagem malsucedida. A testemunha que nos ligou noticiando o fato disse que o caminhão tentou ultrapassar na subida de uma ladeira, viu que não ia dar tempo, tentou voltar para sua pista, mas derrapou no asfalto molhado e bateu de frente com a caminhonete”, relata.



Foto: Cidades na Net



Com a força da batida, os dois veículos foram jogados para fora da pista. Dentro da Hilux estavam um homem, três mulheres e uma criança e no caminhão pipa havia somente o motorista, que sofreu apenas ferimentos leves e permaneceu no local para ajudar no socorro às vítimas dos outros veículos junto com os populares que presenciaram o acidente.

Maria Clara Estrêla