Academia Piauiense de Letras elege três novos imortais

Ocorreu na manhã deste sábado (05) a eleição para as cadeiras de nº 03, 17 e 27 da Academia Piauiense de Letras (APL), que serão ocupadas agora pelo professor doutor Plínio da Silva Macêdo, o empresário Valdeci Cavalcante e a arqueóloga Niéde Guidon, respectivamente. As assentos eram ocupados anteriormente por Jesualdo Cavalcanti Barros, João Paulo dos Reis Veloso e Paulo de Tarso Mello e Freitas respectivamente.

Academia Piauiense de Letras (Foto: Ascom)

“A escolha de novos membros para a Academia Piauiense de Letras é sempre um momento muito importante. Hoje realizamos a eleição de três novos Imortais e no próximo dia 23 realizaremos a eleição da cadeira 28, deixada pelo acadêmico Manfred Cerqueira. Queremos fechar o ano com o nosso quadro completo com os 40 imortais.", declarou Nelson Nery Costa, presidente da APL, sobre a eleição desta manhã, para ele, um momento de grande relevância para a entidade.

A Academia conta atualmente com 36 membros titulares, dos quais votaram 33 no pleito desta manhã.

Sobre as cadeiras e os eleitos

A Cadeira nº 3 que teve como Patrono Joaquim Sampaio Castelo Branco e último ocupante Jesualdo Cavalcanti Barros, será ocupada pelo Prof. Dr. Plínio da Silva Macêdo, Professor Titular do Departamento de Patologia e Clínica Odontológica do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Como Escritor e Pesquisador, Colab. 3 cap. do Livro Distâncias Biológicas Periodontais: Princípios para a Reconstrução Periodontal, Estética e Protética. Ed. Artes Médicas,2011. Publicou o Livro Médico, Medicina e Humanismo no Sertão. Ed. Novo Século, 2011; é Coautor do Livro Curso de Medicina da UFPI 50 Anos. Edufpi,2018. Coautor do Livro Apontamentos para a História da Medicina no Piauí. Publicou recente 10 Artigos em periódicos especializados e mais de 100 Trabalhos em Anais de Eventos no Brasil e no Exterior, incluindo Lingual Osteoma, Oral Maxillofacial Surgery Cases,2018; Um Paralelo entre o Médico nas Novelas de Luigi Pirandello e o Médico na Sociedade Brasileira Contemporânea, Rev. Iberoamericana de Bioética, 2019; e Medicina, Bioética e Literatura: Um Vínculo Atemporal, 3º lugar Concurso Artigos Científicos IX Cong. Bras. Direito Médico-CFM,2019.

A Cadeira nº 17, que teve como Patrono Raimundo de Arêa Leão e último ocupante João Paulo dos Reis Veloso, será ocupada pelo atual presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fecomércio no Piauí, o advogado Valdeci Cavalcante. Como escritor, Valdeci Cavalcante é autor de cinco livros, membro da Academia Maçônica de Letras do Piauí, e das Academias de Letras de Campo Maior, de Parnaíba e de Sete Cidades, no Piauí.

Já a cadeira nº 24, que teve como Patrono Jonas de Moraes Correia e último ocupante Paulo de Tarso Mello e Freitas, agora será ocupada pela arqueóloga Niède Guidon. Formada em História Natural pela USP, com doutorado em pré-história pela Sorbonne e especialização na Université de Paris, Niede é conhecida mundialmente por lutar pela preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Além de inúmeros artigos científicos e textos para livros, revistas e jornais, Niéde Guidon é autora do livro Peintures préhistoriques du Brésil publicado em 1991 pela I'imprimerie Hérissey - Évreux da França.