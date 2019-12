Academia Piauiense de Letras elege sua nova diretoria para o biênio 2020/2021

O jornalista e escritor Zózimo Tavares foi eleito neste sábado (14) o novo presidente da Academia Piauiense de Letras (APL) para o biênio 2020/2021. A nova diretoria será composta ainda pelos imortais Magno Pires como vice-presidente, Dra. Fides Angélica como secretária geral, Dr. Fonseca Neto como 1º secretário, o professor Dilson Lages Monteiro como 2º secretário e o imortal Humberto Guimarães como tesoureiro.



Quarto e atual ocupante da Cadeira nº 34 da APL Zózimo Tavares explica que pretende fazer uma gestão que dê continuidade ao trabalho que vem sendo realizado na instituição centenária.

(Foto: Ascom/APL)

"Nós construímos uma chapa de consenso para a sucessão da diretoria presidida pelo Dr. Nelson Nery, e é um orgulho poder suceder ao Nelson, que fez uma grande gestão. Agora a nova diretoria vai se reunir e traçar as novas metas da Academia Piauiense de Letras”, explicou Zózimo Tavares.

“Mas, algumas ideias já podemos antecipar, que é manter essa gestão dinâmica e acrescentar algumas ideias. E talvez a nossa principal bandeira é o cumprimento do Artigo 226 da Constituição Estadual que leva às escolas públicas o ensino da literatura piauiense. Essa é a meta síntese da nova gestão”, completou o novo presidente.

Foram 31 votos no pleito e a nova diretoria foi eleita por unanimidade. Após o anúncio dos eleitos, os votos foram incinerados, como manda a tradição da Casa.

O jurista Nelson Nery Costa encerra o seu terceiro mandato como presidente da APL. A nova diretoria deve cumprir o mandato no biênio 2020/2021

Diretoria da APL para 2020

ZÓZIMO TAVARES Mendes (1962) - Quarto e Atual Ocupante da Cadeira nº 34 da APL – Nasceu em Novo Oriente-PI, em 04-04-1962). Jornalista, radialista e escritor. Ex-editor-chefe do jornal O Dia. Foi apresentador do programa “Bom Dia, Piauí” da TV Clube. Ex-secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Teresina. Presidiu o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí.

MAGNO PIRES Alves Filho (1942) - Quarto e Atual Ocupante da Cadeira nº 26 da APL – Advogado, jornalista e escritor, nascido no município de Batalha (PI), no dia 27-12-1942. Filho de Magno Pires Alves e Maria do Rego Lajes Alves. Bacharel em Direito pela tradicional Faculdade da Universidade de Pernambuco e em Administração de Empresas pela Faculdade de Olinda. Foi membro do Serviço Jurídico da União.

FIDES ANGÉLICA de Castro Veloso Mendes Ommati (1945) - Terceira e Atual Ocupante da Cadeira nº 40 da APL – Professora, advogada, jurista, conferencista e escritora. Nasceu em Floriano, Estado do Piauí (1945). Formada em Direito pela Universidade Federal do Piauí (1969). Licenciatura em Letras (1963). Curso de Especialização e Metodologia do Ensino Superior (1975). Mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1978).

Antônio FONSECA dos Santos NETO (1953) - Sexto e Atual Ocupante da Cadeira nº 1 da APL –Professor. Advogado. Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1953, na cidade de Passagem Franca, Estado do Maranhão. É docente universitário, em cuja condição dedica-se à pesquisa e estudos na área de Humanidades, ou como se queira chamar as Ciências do Homem.

DILSON LAGES Monteiro (1973) - Quarto e Atual Ocupante da Cadeira nº 21 da APL – Dílson Lages Monteiro. Professor. Poeta. Romancista. Ensaísta. Nasceu em Barras do Marataoã em 1973. Filho de Gonçalo Soares Monteiro e Rosa Maria Pires Lages. Viveu a infância e a pré- adolescência na cidade natal, cuja paisagem física e humana deixou fortes marcas em sua literatura.

HUMBERTO Soares GUIMARÃES (1945) - Terceiro e Atual Ocupante da Cadeira nº 7 da APL – Médico psiquiatra, professor, historiador, romancista e ensaísta. Nasceu em Ribeiro Gonçalves, em 29 de maio de 1945. Foi coordenador geral do Programa de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde e dirigiu o Hospital Psiquiátrico Areolino de Abreu. Membro do Conselho Diretor da Universidade Federal do Piauí, representando a Presidência da República.

