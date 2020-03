Abrigo São Lucas disponibiliza número para videochamadas com idosos

Uma voz que acalanta e traz novidades do outro lado da linha pode ser o que 60 idosos do Abrigo São Lucas, na zona Leste de Teresina, estejam esperando para combater os efeitos que a pandemia de Covid-19 trouxe para o local. Os sintomas não são físicos, mas psicológicos: lidar com a solidão, que virou parte da rotina na instituição após a suspensão de visitas como forma de prevenção à transmissão da doença. Para combater este isolamento de forma segura, a diretoria da instituição disponibiliza um número para que as pessoas possam fazer ligações, mandar áudio ou fazer videochamadas para se comunicarem com os idosos moradores do local, o (86) 99966-0017.



"Quem quiser ligar, conversar, nós estamos disponibilizando um celular - que sempre será bem higienizado - para que pessoas façam videochamadas, mandem áudios ou mandem vídeos para os idosos. A intenção é fazer com que eles não se sintam tão sozinhos, já que paramos de receber visitas", explica a diretora da instituição, Liliane Alves.

Redução das doações

A falta de visitas também impactou em outro aspecto o funcionamento da casa: a redução de doações. O Abrigo São Lucas é uma instituição sem fins lucrativos e, por isso, as contínuas visitas de grupos da sociedade civil representavam também o contínuo abastecimento de doações no local. Agora, a diretoria faz um apelo para que a solidariedade, em um momento tão difícil, não cesse.

"A instituição sobrevive de doação e, nesse momento, estamos precisando da ajuda porque não estamos recebendo visitas. Precisamos de material de limpeza, higiene pessoal, máscara, alimentos, tudo é bem-vindo. As pessoas podem doar pela conta bancária ou fazer doações dos produtos, que o nosso motorista irá buscar seguindo uma série de recomendações que serão explicadas também para o doador", destaca Liliane.

Há 30 anos funcionando em Teresina, o principal objetivo da entidade é o acolhimento institucional a pessoas idosas que se encontram em condições de exclusão social, promovendo uma convivência em grupo e integrando idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Como ajudar

Para fazer doação à instituição, a conta corrente do Banco do Brasil é 27425-9 | Agência 3507-6. Para demais doações, o número disponibilizado é (86) 99966-0016 (tel/whats).

Lar de Maria registra queda de doações e disponibiliza contas para transferências

A Casa de Apoio à Criança com Câncer – Lar de Maria ampara crianças com câncer, que se encontram em situação de vulnerabilidade social da Capital, interior do Piauí e de outros estados, durante o tratamento oncológico. Mesmo realizando uma atuação fundamental para salvar centenas de vidas, a instituição também já sentiu a queda nas doações, essenciais para o seu funcionamento.

"Neste período, as doações caíram muito, nossos mensageiros foram reduzidos e o Lar de Maria está cheio de pacientes e acompanhantes. O Hospital está dando alta e encaminhando para lá porque a maioria não pode ir para casa, pois tem que levar seus filhos para tomar medicação, quimioterapia e radioterapia. Viajar seria perigoso neste momento", destaca Ester Isabel, da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O Lar de Maria oferece hospedagem, alimentação, material de higiene pessoal, roupas, calçados, brinquedos, cestas de alimentos e auxílio para aquisição de medicamentos. Além disso, viabiliza o transporte dos pacientes por meio da compra de passagens, atividades sócio-educativas e de lazer.

A Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer do Piauí, que gere a instituição, desenvolve suas atividades contando com o apoio de voluntários e de funcionários. Toda a manutenção destes projetos é efetuada graças às doações captadas pelas voluntárias e pelo telemarketing por meio de campanhas realizadas durante o ano inteiro.

Canais de doação

Caixa Econômica Federal, conta poupança: 7935-6 | Agência: 641 | Operação: 013. Banco do Brasil: Conta Corrente: 42396-3 | Agência: 4249-8.

Virgiane PassosGlenda Uchôa