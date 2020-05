A partir de hoje, só profissionais de serviços essenciais podem pegar ônibus

Começou a valer nesta segunda (04) o decreto municipal suspendendo o transporte público de Teresina. A medida visa diminuir ainda mais o fluxo de pessoas circulando pela cidade e implanta um novo sistema para atender só e somente só aos trabalhadores dos serviços essenciais que possuam cartão eletrônico. Passageiros que utilizarem dinheiro não poderão usar os coletivos.



Pelo menos 17 mil pessoas continuavam usando o sistema público de transporte coletivo de Teresina mesmo sem serem prestadores de serviços essenciais, ou seja, seguiam circulando pela cidade apesar das restrições da quarentena. Com a implantação da medida, a PMT espera conseguir fazer com que estas pessoas fiquem em casa.



Com esta determinação, os ônibus passarão a circular diretamente dos bairros para o Centro no percurso de ida e volta. Os terminais de integração, que formavam grandes aglomerados de pessoas, encontram-se totalmente fechados. Vale ressaltar: o Setut (Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina) procederá com a recarga dos cartões de bilhetagem eletrônica somente para quem comprovar que está atuando nos serviços essenciais.

Apesar da restrição, Sistema Inthegra continuará funcionando, ou seja, o trabalhador que precisar pegar mais de uma condução seguirá tendo direito a integrar o percurso pagando somente uma passagem. A troca de ônibus deverá ser feito no prazo máximo de duas horas.

As medidas de restrição ao transporte público de Teresina durarão enquanto permanecer o estado de calamidade pública em saúde na Capital.

Maria Clara Estrêla