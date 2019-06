A aventura, beleza e dificuldade do Desafio Serra dos Matões

Nunca dava certo. Em 2019 finalmente entendi porquê esta prova carrega um peso, uma história nos esportes envolvendo natureza. Minha estreia foi logo com a edição Mirantes, pontos turísticos da cidade de Pedro II, que enchem os olhos de quem observa o tapete verde a se perder no horizonte. Percorri, correndo, quatro desses mirantes (Gritador e Araras, dois que tenho conhecimento). Corri rente com o precipício (o que dava certa vertigem), corri quase sempre tendo a visão deles, sendo arrebatado pela mistura de azul do céu e verdes das matas. Que sensação incrível, que emocionante! Em certo momento este prazer visual se somou ao auditivo, quando nos deparamos com a apresentação da Orquestra Tamoio em uma posição estratégica com mais de 180° do mirante (outros grupos artísticos se apresentaram no decorrer da prova). Êxtase.



Mas para chegar a estes cenários, subidas insanas eram necessárias. E é ai que entra o nível de dificuldade da prova, considerada (e de fato, é mesmo) a mais técnica e que exige uma preparação dos atletas. Estas subidas foram um total de 4 e deixaram muitos competidores desclassificados por não chegar a tempo no temido ponto de corte. Fui guerreiro neste sentido e me emocionei a ponto de chorar na chegada. Foi uma superação enorme, consegui com bolhas nos pés dado a quantidade de descidas com pedras (também falhei no uso de acessórios - meias apropriadas, uma lição para as próximas corridas).

Medalha no peito representando a aventura permeada de emoções intensas; ficam todas elas na memória e no corpo bastante quebrado pelo esforço. Fica também a gratidão ao idealizador e organizador deste evento que tem uma beleza universal, o Luciano Uchôa. A corrida tem uma super estrutura com um staff de colaboradores que deixa o corredor completamente seguro: bombeiros, assistência médica, balizadores, sinalização, hidratação (o que eram os copos de alumínio no ponto de apoio!?), até helicóptero tinha. Evento impecável, opinião unânime dos participantes. Pra finalizar, agradecer o incentivo e os aplausos dos moradores da região. Vou levar comigo pra sempre. O meu esforço, garra e determinação foram importantes; mas os treinos aos finais de semana com os Caçadores de Trilha e o treino específico feito pelo instrutor Daniel Ribeiro na academia Eugênio Fortes Prime foram imprescindíveis na realização deste sonho. Revigorado.

Zan Viana