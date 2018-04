85% do território piauiense está sob alerta de risco de temporal

Pelo menos 85% do território do Estado do Piauí encontra-se sob alerta de risco de temporal. Em números absolutos, isto significa que 189 municípios estão sendo monitorados por conta da possibilidade de incidência de fenômenos naturais severos. É o que aponta o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A situação está classificada como perigo potencial, com risco de alagamentos e deslizamento.



Mapa de monitoramento do INMET. Foto: Reprodução

A explicação para o grande acumulado de água na região deve-se à presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que mantem as nuvens carregadas com fortes chances de precipitação. De acordo com a meteorologista Sônia Feitosa, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) a previsão é que volume de água esperado para o mês de abril seja superado. “O mês de março e fevereiro foram dentro da média. A média para abril deve ser superada já nessa primeira quinzena do mês”, conta.

Além do alerta para o mau tempo, o INMET aconselha ainda a população a evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada, devido às grandes chances de incidência de raios, que podem atingir fiações externas e chegar ao interior das residências pelas instalações elétricas.

Segundo o ranking de monitoramento do site ClimaTempo Oeiras e Teresina ocupam o 2º e 3º lugar, respectivamente, de cidades do Nordeste com maior volume acumulado de água. O primeiro lugar pela cidade de Apodi no Rio Grande do Norte.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello