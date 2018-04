82% dos crimes de trânsito são de embriaguez ao volante, indica MP-PI

A embriaguez ao volante foi o motivo de oito a cada dez crimes de trânsito denunciados pelo Ministério Público do Piauí no período de janeiro a junho de 2017. Os dados do último relatório estatístico da 6ª Promotoria de Justiça revelam os riscos desse hábito tão comum entre os brasileiros, que é beber e dirigir.

De acordo com o levantamento, o MP-PI ofereceu à Justiça 236 denúncias de crimes de trânsito, sendo 42 de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, e 194 crimes de embriaguez ao volante, número que corresponde a 82% do total dos casos.

Desde a última quinta-feira (19) a lei está mais rígida com motoristas que dirigem bêbados e provocam acidente fatal. O Código de Trânsito Brasileiro foi alterado e agora considera a embriaguez como elemento de culpa.

A pena de detenção que variava de dois a quatro anos, e que poderia ser convertida em prestação de serviços à comunidade, agora passa a ser de reclusão de cinco a oito anos.

Ao mudar a natureza da pena de privativa de liberdade de detenção para reclusão, a nova lei também mexeu com a hipótese de fiança. Agora, o delegado não poderá mais determinar um valor. A decisão ficará sob a responsabilidade do juiz da audiência de custódia.

Nayara Felizardo