Teresina: 80% da Capital fica sem água a partir das 20 horas desta quarta

Os teresinenses deverão se preparar durante o dia de hoje (25) para o desabastecimento que afetará 80% da cidade a partir das 20 horas de amanhã (quarta-feira, 26). É que a Águas de Teresina, concessionária dos serviços de água e esgoto da capital, fará a troca e manutenção de equipamentos na Estação de Tratamento Sul (ETA Sul) e, por conta disso, terá que interromper o fornecimento de água em boa parte da cidade, sobretudo na zona Sul.



A previsão é de que o abastecimento só volte a se normalizar por volta do meio dia da quinta-feira (27), ou seja, serão cerca de 17 horas sem água na maior parte de Teresina. Somente 12 bairros não serão afetados e eles ficam localizados na zona Norte. São eles: Jacinta Andrade, Parque Wall Ferraz, Parque Stael, Santa Rosa, Santa Maria das Vassouras, Parque Brasil, Santa Maria da Codipi, Monte Verde, Monte Alegre, Chapadinha Norte, Francisca Trindade e Parque Firmino Filho. Todos os demais bairros serão afetados.



Foto: Arquivo O Dia

A troca de manutenção de equipamentos será feita em todas as três estações que compõem o complexo de tratamento de água da zona Sul, conforme explica o coordenador do centro de controle operacional da Águas de Teresina, Fernando Lima. “Estamos trabalhando para trazer uma melhoria na performance e dar mais segurança operacional para o sistema de tratamento de água da Capital. São melhorias que têm o objetivo de se antecipar ao período do B-R-O-Bró e evitar que passemos por inconvenientes posteriores”, diz.

Importante ressaltar que esta interrupção no abastecimento já era programada pela Águas de Teresina. A empresa pede que as pessoas economizem e comecem a armazenar água já a partir de hoje para evitar ficar totalmente desabastecidas durante a interrupção do fornecimento.

Maria Clara Estrêla