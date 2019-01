70 bombeiros do Piauí poderão ser enviados para Brumadinho

O Corpo de Bombeiros do Piauí anunciou que 70 bombeiros do Estado poderão ser enviados para atuar na operação de resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho, onde uma barragem da mineradora Vale rompeu e outra transbordou na última sexta-feira (25).



De acordo com a major Najra Nunes, Relações Públicas do Corpo de Bombeiros do Estado, a equipe está a postos aguardando apenas a solicitações do comando de Minas Gerais. “Quando há esse tipo de caso não é difícil encontrar voluntários. Os bombeiros estão preparados para atuar em qualquer tipo de resgate, seja na água ou até mesmo nas alturas. Sabemos que o cenário em que Brumadinho se encontra é delicado e precisa haver muito cuidado”, disse.



O Tenente César Augusto integra a equipe de bombeiros que poderá ser enviada para Minas Gerais. Foto: ODIA

O tenente Augusto César, um dos 70 bombeiros que poderá ir a Brumadinho, esclarece que é de suma importância agir de maneira racional, mesmo em um momento de grande tensão. “Nossa expectativa é de atuar da melhor maneira possível para salvar vidas. Estamos preparados para, de maneira racional e com segurança, realizar as buscas e resgatar as vítimas. Sabemos que o ambiente está contaminado com resíduos sólidos, mas nossa missão é ajudar ao próximo confiando que tudo terminará bem”, afirma.

Resgate

As equipes de bombeiros seguem para o sexto dia de buscas na região de Brumadinho, Minas Gerais. Até essa quarta-feira (30), mais de 300 homens estão trabalhando na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 220 deles integram a força do estado enquanto 80 foram deslocados de outros estados, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Há ainda 136 militares israelenses auxiliando no local.

Segundo listagem do Corpo de Bombeiros, o número de mortos subiu para 84. No total, 192 pessoas foram resgatadas. A previsão é de que as buscas de hoje sejam na região do refeitório da mineradora, onde estavam cerca de grande parte dos funcionários desaparecidos, que até o momento ainda é de 276 pessoas.

Viviane MenegazzoGeici Mello