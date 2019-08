44,8% das vítimas fatais em acidentes de trânsito em Teresina são idosos

Um levantamento do Programa Vida no Trânsito (PVT) mostra que os acidentes com pedestres têm crescido em Teresina. Segundo os dados, a faixa etária que mais sofre acidentes fatais é das pessoas com 60 anos ou mais (44,8%); os homens representam 72,4% das vítimas e o período da noite concentra a ocorrência de 41,4% dos casos.

O Programa também aponta que, em 2018, ocorreram 164 acidentes graves e 29 mortes. Os números superam os registros do ano anterior, em 2017, quando foram registradas 21 mortes e 153 acidentes graves.

E em meio à violência no trânsito, o pedestre é o público mais vulnerável, ainda que o Código do Trânsito Brasileiro (CTB) recomende que os caminhões e ônibus devem proteger os automóveis e as motocicletas e esses dois devem proteger os pedestres

“A gente busca divulgar a coletividade e a dinamicidade que é o trânsito no mundo inteiro. A própria legislação de trânsito diz que devemos proteger o pedestre. Existem algumas regras que minimizam os acidentes e temos que ter em mente que todos nós somos pedestres, a partir do momento que você estaciona o carro, você também tem que se locomover até o local desejado”, lembra o agente de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos (Strans), Denis Lima.



Idosos e crianças devem estar sempre acompanhados ao andar por vias públicas - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Pedestres também devem seguir regras

Ser pedestre é estar vulnerável a acidentes e à falta de respeito dos motoristas; por isso, o cidadão deve ter consciência de suas limitações e responsabilidades ao sair de casa. Samyra Mota, gerente de Educação no Trânsito da Strans, ressalta que as pessoas que andam na rua também devem seguir regras. “Em relação aos pedestres, a gente chama atenção de como transitar, por exemplo, não utilize celular quando tiver caminhando pelas calçadas e ruas, preste atenção na travessia se houver faixa. E lembrando que pedestre não deve ingerir bebida alcoólica quando vai transitar, pois é muito perigoso”, ressalta.

Além disso, existem os riscos em relação aos idosos e crianças que devem estar sempre acompanhados ao andar por vias públicas. “As principais vítimas no trânsito são os idosos porque têm mobilidade, atenção, audição e visão reduzidas; são vários fatores que os levam a se tornarem mais frágeis. Assim como as crianças perto de escolas e creches, onde é preciso passar devagar, pois ela não percebe o perigo e os condutores têm que agir na base da prevenção, olhando tudo ao redor”, pontua a educadora.

Outras ações que colocam em risco a integridade física dos pedestres são estacionamentos e paradas irregulares dos motoristas, como descreve o agente de trânsito Denis Lima: “temos como exemplo, o estacionamento no passeio, que obriga o pedestre a seguir pelas vias públicas e disputar espaço com veículos; o desrespeito à faixa de pedestres, com o estacionamento e a parada em cima da faixa ou quando o cidadão está atravessando e o motorista não aguarda a pessoa completar a travessia”, conta.

Sandy Swamy - Jornal O Dia