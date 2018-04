4 mil famílias atingidas pelas cheias receberão kits de ajuda no Piauí

Famílias de nove municípios do Piauí atingidos pela cheias ocorridas em abril vão receber kits de ajuda humanitária enviados pelo Ministério da Integração Nacional. A entrega do material ao Governo do Estado acontece nesta quarta-feira, a partir das 10h, no galpão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



Trecho alagado em José de Freitas. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



A Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec) deve iniciar, ainda nesta semana, os repasses aos municípios de Barras, Batalha, Cabeceiras, Esperantina, Lagoa Alegre, Campo Maior, José de Freitas, Campo Maior e Pimenteiras. Ao todo, 4 mil famílias serão beneficiadas.



A ajuda é composta por cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, água mineral, colchões e kits dormitórios, além de kits específicos para crianças e para idosos e pessoas com deficiência.

De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, Raimundo Coelho, assim que receberem o material, os municípios devem fazer a distribuição para as famílias removidas de suas casas em razão do alerta após vazamento na parede do reservatório da Barragem do Bezerro, em José de Freitas, ou por conta das cheias dos rios na região norte do Piauí. “O acompanhamento é feito pelas equipes da Assistência Social e da Defesa Civil municipal. São elas que fazem uma espécie de triagem e sabem das reais necessidades de cada família e, por isso, devem fazer a distribuição”, ressalta o secretário.

Enquanto aguardava o apoio federal, o Governo do Estado, através da Sedec, enviou ajuda humanitária para mais de 3 mil famílias nos municípios afetados pelas cheias.





CCOMNayara Felizardo