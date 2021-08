4 de Setembro reabre ao público com programação comemorativa de aniversário

Após um ano e meio fechado ao público, funcionando apenas para realização de lives, o Theatro 4 de Setembro vai reabrir de 1º a 04 de setembro, com lotação máxima de 100 pessoas. A programação faz parte das comemorações de aniversário da casa de espetáculos. Os ingressos podem ser trocados por alimentos não perecíveis, a partir desta terça-feira (31), no Club dos Diários.

“Nós estamos até reaprendendo a receber o público, depois desse período fechado, seguindo todos os protocolos de distanciamento. Mas é uma felicidades retornar com uma programação 99% de artistas piauienses”, comenta o coordenador do Theatro 4 de Setembro, João Vasconcelos.

Abrindo a programação, no dia 1º de setembro haverá apresentações de humor com Maria dos Prazer, Amaury Jucá e a comédia Pão com Ovo. Já na quinta-feira (02) o espetáculo Botando Sentido, mostra o resultado da aprendizagem dos alunos da Escola Equilibrista de Circo.

No dia 03 de dezembro os atores Alexandre Borges, Gisele Soares e Lourimar Vieira fazem uma homenagem ao poeta piauiense Torquato Neto. No dia 04 (sábado) haverá a apresentação de “Caminhos da Independência”, do grupo Teatro do Kaos (São Paulo).

Os ingressos podem ser adquiridos de 09 às 17h, na galeria do Club dos Diários. Maiores informações os interessados devem entrar em contato pelo número 98817-2201.





Programação

01/09 – Humor (Maria dos Prazer, Amauri Jucá e Pão com Ovo)

02/09 – Espetáculo “Botando Sentido” (Escola Equilibrista de Circo)

03/09 – Homenagem à Torquato Neto (Alexandre Borges, Gisele Cajuína, Lourimar Vieira e Convidados)

04/09 – Espetáculo “Caminhos da Independência” (Teatro do Kaos)

Ingressos Exclusivos – 1kg de leite em pó

Lives

14/09 – Circo (Cia Talismã + Joca do Caburé + Grupo Biboca)

28/09 – Espetáculo “Amar se aprende amando” – Cia de Dramas e Comédias

