3º Concurso de Desenho Curumim entrega prêmios a vencedores

O jornal O DIA entregou nesta segunda-feira (1º) as premiações para os vencedores do 3º Concurso de Desenho Curumim, que este ano teve as mães como tema.

A primeira colocada foi Ana Luísa Coutinho, de 8 anos; o segundo lugar ficou com Ana Beatriz Gomes, de 9 anos; e o terceiro colocado foi Kauã Leão, de 10 anos.

Todos receberam livros paradidáticos da Editora do Brasil como prêmios - 10 para a primeira colocada, 6 para a segunda e 4 para o terceiro.

O chargista Jota A, do jornal O DIA, fez a entrega das premiações a dois dos vencedores na tarde desta segunda-feira (Foto: Jailson Soares / O DIA)

Eles receberam obras que tratam de inúmeros temas, como bullying, valores e sentimentos humanos, amizade, respeito às diferenças, dentre outros.

Kauã e Ana Beatriz, dois dos premiados (foto acima), fazem parte do projeto Sentinela, que atende cerca de 40 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, na Vila Mocambinho II. "A gente realiza uma série de atividades com eles, para ajudar no seu desenvolvimento e a protegê-los de situações de risco", afirma Florindo da Silva, o Neto, um dos coordenadores do projeto, que realiza encontros semanais.

O objetivo do Concurso de Desenho Curumim é incentivar as crianças participantes a desenvolverem o gosto pelas artes e o hábito da leitura.

Veja os desenhos vencedores:

1º lugar: Ana Luísa Coutinho





2º lugar: Ana Beatriz Gomes





3º lugar: Kauã Leão

Cícero Portela