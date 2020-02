30 mil famílias deixaram de receber o Bolsa Família no PI em 2019

Ao longo de 2019, pelo menos 30 mil famílias foram descredenciadas do Programa Bolsa Família e deixaram de ter direito de receber o benefício no Piauí. O número foi informado nesta quinta-feira (06) pela Coordenação Estadual do Programa e se refere às famílias que, por algum motivo, deixaram de cumprir as exigências cadastrais estabelecidas pelo Governo Federal.



Leia também: 13º salário do Bolsa Família deverá beneficiar 444 mil famílias no Piauí

De acordo com coordenador do Bolsa Família no Piauí, Roberto Oliveira, destas quase 30 mil famílias descredenciadas, pelo menos 25 mil o foram porque apresentaram informações equivocadas no processo cadastral. Outras quatro mil teriam ficado com seus cadastros desatualizados e por isso foram impedidas de continuar recebendo o benefício.

Mesmo com quase 30 mil deixando de ter direito ao Bolsa Família aqui no Piauí, o total de concessões de benefícios pelo governo federal neste começo permaneceu baixo. Segundo Roberto Oliveira, o Estado registrou somente 86 novas concessões do programa ao longo do mês de janeiro.

“Essa baixa quantidade de concessões chama atenção e agente fica até um pouco decepcionado, porque houve muito desligamento aqui no estado. O Governo Federal alega que o Piauí já atingiu a meta de concessão de benefícios, mas mesmo assim. Tem família aqui que ainda precisa e que pode cumprir as exigências para recebimento do Bolsa Família”, explicou.

Maria Clara Estrêla