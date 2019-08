2ª Cãominhada pretende reunir mais de 200 animais

Quem ama animais ou é simpatizante da causa não pode esquecer essa data. Dia 25 de agosto acontece a 2ª Cãominhada, evento organizada pela Ong Protetores de Patinhas, a partir das 17h, com concentração no Parque Potycabana. A ação foi incluída no calendário de aniversário de Teresina e tem como objetivo chamar atenção para os cuidados com os animais, além de arrecadar recursos para a Ong que cuida de cães e gatos em situação de risco.

Segundo Shayana Camelo, presidente e voluntária da Ong explica que serão vendidos Kits da caminhada, contendo camiseta e squeeze para o tutor, além de uma bandana e bebedouro portátil para o cão. Além disso, será distribuído um número, que servirá para um sorteio que será realizado no dia.

“Aa venda dos kits está sendo feita antecipada, pois não deu para atender a demanda na caminhada no ano passado, devido à grande procura. Dessa vez queremos atender a todos que procurarem e a expectativa é de que mais de 200 pessoas participem. As pessoas que comprarem os kits irão receber um número da sorte, que dará direito a participar do sorteio de um plano pet, que está sendo oferecido por um dos nossos parceiros”, comenta.



Durante o acontecimento serão premiados o cão mais bonito e o que mais se parecer com seu dono - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A concentração será em frente ao Parque Potycabana e seguirá até o estacionamento da Ponte Estaiada. Lá, também serão realizados concursos, como do cão mais adestrado, do que é mais parecido com o dono e do cão simpatia. Todos receberão brindes dos parceiros da Cãominhada.

“Também teremos uma barraca com veterinários dando suporte caso algum animal não passe bem e que também poderão tirar dúvidas dos tutores. Além disso, também estaremos com uma tenda onde serão vendidos produtos da Ong e onde as pessoas poderão doar rações, medicamentos e produtos de limpeza. Com a Cãominhada entrando no calendário de aniversário da cidade acreditamos que dará mais visibilidade ao evento e à causa”, disse Shayana Camelo.

Os kits podem ser adquiridos ao preço de R$ 45 à vista ou transferência bancária, ou R$ 50 no cartão de crédito. As compras podem ser feito pelo Instagram da Ong, @protetoresdepatinhas ou pelo telefone (86) 99930-7657.

Jornal O Dia