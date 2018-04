15 mil pessoas já foram atingidas por danos causados pelas chuvas no Piauí

Pelo menos 15 mil pessoas já foram atingidas pelos danos causados por conta das fortes chuvas que caem no Piauí nas últimas semanas. Este foi o dado informado pelo governador Wellington Dias durante vistoria à Barragem do Bezerro em José de Freitas. Diante dos prejuízos, o Ministério da Integração Nacional anunciou apoio ao governo com relação às famílias e às estradas danificadas.



“O lado bom de todo o ocorrido é que o período chuvoso está garantindo o abastecimento dos reservatórios dos 62 municípios que sofreram com a seca os últimos seis anos. 70% dos reservatórios do Estado estão sangrando.”, afirmou o governador, e acrescentou que, além do Governo Federal, Ceará e Maranhão também estão ajudando o Piauí junto às famílias atingidas.

Com relação à Barragem do Bezerro, foi feita a abertura de dois canais, reduzida a pressão da água nas paredes e o nível da água já reduziu 60 centímetros. As equipes fizeram, na manhã de hoje, uma “radiografia da parede” de contenção para saber se há outros pontos danificados. As ações, segundo Wellington Dias, vão prosseguir mesmo com a diminuição do nível da água e até a finalização das obras. O Governo vai esperar o final do inverno para discutir novas políticas habitacionais.

Quando questionado se o Governo demorou a agir, o chefe do Executivo disse que assim que a equipe recebeu o alerta, iniciou os trabalhos na região. "Fizemos a revisão de todas as barragens e não se tinha previsão do que poderia acontecer. O trabalho foi iniciado e o importante é que não perdemos vidas"”, finalizou Wellington Dias.

Mesmo com o nível tendo baixado, o alerta continua

De acordo com o prefeito Roger Linhares, de José de Freitas, o nível da Barragem do Bezerro, embora tenha reduzido bastante de ontem para hoje, ainda representa alerta para a população. “A pressão nas paredes diminuiu e, embora tenha o risco, nossa população está segura neste momento”, afirmou o prefeito.

Linhares acrescentou ainda que os alertas emitidos para os municípios vizinhos a José de Freitas, como Barras e Cabeceiras, permanece, mas mais por conta do aumento no nível das águas do Rio Maratoan, que recebe o excesso de água da Barragem do Bezerro. O prefeito de Barras, Carlos Monte, informou que a situação da cidade está estável. A pouca chuva que caiu no município nos últimos dois dias contribuiu para reduzir o volume de água, recebendo apenas a demanda que está sendo liberada da barragem.

“De ontem para hoje só aumentou um centímetro por hora. Com isso, dá para a gente ter uma certa tranquilidade, mas não vamos nos descuidar, a mobilização que nós fizemos está toda preparada", disse Carlos Monte. A equipe de resgate na cidade de Barras conta com corpo de bombeiro, defesa civil, exército, que estão monitorando os pontos de maiores riscos e dando assistência a população que está enfrentando alguma dificuldade.

Pelo menos 20 famílias precisaram deixar suas casas que ficam em local de risco. "A preferência é alocar esse pessoal em casas de parentes e amigos. As que não tem para onde ir, estamos levando para escolas e quadras poliesportivas", explicou Carlos Monte.

Além de Barras, os municípios de Buriti dos Lopes, Piracuruca, Esperantina e Batalha também estão em alerta de inundação por conta da cheia dos rios Longá, Piracuruca, Poti, Parnaíba e seus afluentes.

Maria Clara EstrêlaIthyara Borges