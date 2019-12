13º salário do Bolsa Família deverá beneficiar 444 mil famílias no Piauí

Opagamento do 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família no Piauí começa a ser pago nesta terça-feira (10). Segundo o coordenador estadual do programa, Roberto Oliveira, 444 mil famílias serão beneficiadas no Piauí – o valor da folha no estado chega a R$ 188 milhões (pagamento de dezembro mais o 13º). Essa é a primeira vez que medida é implantada no país.

Coordenador estadual do Programa Bolsa Família, Roberto Oliveira. Foto: Elias Fontenele.

“O pagamento vai acontecer de forma gradativa. A partir desta terça-feira (10), nós teremos o início da folha de pagamento do mês de dezembro que segue durante dez dias, respeitando o final do NIS (Número de Identificação Social). A pessoa tem um cartão do Bolsa Família similar ao da Previdência Social e ela deverá observar a data de recebimento conforme o final do NIS”, explicou Roberto Oliveira.

Essa é a primeira vez que o 13º, também conhecido como auxílio natalino, será pago para beneficiários do programa.

“Essa é a primeira que será pago para as famílias e é importante que as pessoas saibam que o valor neste mês será dobrado. Se ela recebia até o mês de novembro R$ 100, ela vai receber somente em dezembro R$ 200. Então isso de certa forma é importante para evitar com que as pessoas saquem um valor menor que está previsto para ela neste mês”, disse Roberto.

O Bolsa Família atende e é destinado às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais. Portanto, é necessário que o cadastro no programa esteja atualizado para que seja possível realizar o saque do benefício.

Programa Bolsa Família é destinado para pessoas de baixa renda. Foto: Jailson Soares.

Interessados em receber o Bolsa Família devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único.

Golpes no programa por meio das redes sociais

Roberto explica que quando foi divulgado que famílias do programa seriam beneficiadas pelo pagamento do 13º, criminosos passaram a solicitar informações das famílias através das redes sociais na tentativa de aplicar golpes. No entanto, segundo ele, o Governo Federal não solicita informações dos beneficiários e, que o pagamento do auxilio, acontece de forma automática.

“Essas pessoas de má fé passaram a bombardear pessoas do Bolsa Família solicitando informações. O Governo Federal informa aos beneficiários para não passar informações por Whatsapp, Facebook ou qualquer outra rede social. O Governo não vai solicitar nenhuma informação no que diz respeito ao pagamento do 13º salário. Então, iremos fazer o pagamento de forma automática para todas as famílias que estiverem com os benefícios liberadores”, explicou.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia