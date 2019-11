13º e Black Friday devem movimentar o comércio este fim de semana

O pagamento da primeira parcela do 13° salário, que deve cair na conta dos trabalhadores até esta sexta-feira (29), e a edição 2019 da Black Friday prometem movimentar o comércio neste fim de semana. Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), Tertulino Passos, a expectativa é que a campanha gere um aumento de 8% das vendas na Capital.



“A expectativa é boa para a Black Friday. Já temos muitas pesquisas de produtos só esperando o dia da campanha. Comparado ao ano passado, teremos um bom crescimento. Até agora, os produtos mais procurados são eletros, eletrônicos e smartphones, calçados e confecções”, cita Tertulino Passos.



Tertulino Passos, presidente do Sindilojas - Foto: O Dia

Contudo, a economista Teresinha Ferreira acredita que os consumidores, sabendo que iriam receber parte do benefício agora, já o destinaram para outras despesas. “Quem é chefe de família, sempre coloca o dinheiro como reserva para janeiro; por exemplo, para comprar material escolar das crianças, realizar pagamento de IPTU, IPVA, matrícula escolar. É um recurso para suprir essas despesas. Já para os jovens, o dinheiro é usado para pagar as férias, viajar, é uma autoapreciação, se for um jovem controlado é claro. Outra forma de utilizar o pagamento é para pagar dívidas, cartões de crédito ou até dar entrada em um carro novo”, indica Teresinha Ferreira.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia