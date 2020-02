A região central e Norte do Estado do Piauí encontram-se sob alerta para risco de chuvas intensas nas próximas 72 horas, segundo o que aponta o monitoramento por satélite do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).



Ao todo, 130 municípios piauienses encontram-se nessa zona de alerta, podendo registrar pancadas de chuvas a qualquer momento do dia. Dentre eles está Teresina, que amanheceu esta segunda-feira (03) com uma chuva forte e tempo nublado, situação que deve permanecer pelo restante do dia.

O alerta confirma o que a meteorologia vem prevendo para estes dias no Piauí. Por conta do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), o Estado começa seu período chuvoso com precipitações volumosas. Sônia Feitosa, meteorologista da Semar (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), explica a ação desse fenômeno no estado.



139 cidades do Piauí estão sob alerta para chuvas intensas, diz Inpe - Foto: O Dia



“Esse sistema [o VCAN] costuma fazer chover nas áreas de suas bordas. Como esse vórtice está se direcionando do oceano para o continente, então e, grande parte do Piauí devem acontecer chuvas volumosas por esses dias, principalmente a partir de amanhã”, diz.

Nas próximas 72 horas, o maior acumulado de chuva deve ser na região centro e Norte do Piauí devido, principalmente, à Zona de Convergência de Intertropical (ZCIT) que atua naquela área. Já nos dias seguintes, os maiores acumulados devem se concentrar da região central para o Sul.

Sônia explica que esse volume de chuva é normal para este período e que as precipitações tendem a aumentar cada vez mais a partir dos próximos dias. “No estamos no período de chuvas e estamos onde esses sistemas [VCAN e ZCIT] tendem a aumentar de intensidade. Daqui por toda essa semana ou por pelo menos uns quatro dias, o vórtice vai atuar favorável a chuvas volumosas em grande parte do Piauí”, finaliza Sônia.



Foto: O Dia

Confira abaixo os municípios piauienses em alerta:

1.PI - Acauã

2.PI - Agricolândia

3.PI - Água Branca

4.PI - Alagoinha do Piauí

5.PI - Alegrete do Piauí

6.PI - Alto Longá

7.PI - Altos

8.PI - Amarante

9.PI - Angical do Piauí

10.PI - Aroazes

11.PI - Aroeiras do Itaim

12.PI - Assunção do Piauí

13.PI - Barra D'Alcântara

14.PI - Barras

15.PI - Barro Duro

16.PI - Batalha

17.PI - Belém do Piauí

18.PI - Beneditinos

19.PI - Betânia do Piauí

20.PI - Boa Hora

21.PI - Bocaina

22.PI - Bom Princípio do Piauí

23.PI - Boqueirão do Piauí

24.PI - Brasileira

25.PI - Buriti dos Lopes

26.PI - Buriti dos Montes

27.PI - Cabeceiras do Piauí

28.PI - Cajueiro da Praia

29.PI - Caldeirão Grande do Piauí

30.PI - Campo Grande do Piauí

31.PI - Campo Largo do Piauí

32.PI - Campo Maior

33.PI - Capitão de Campos

34.PI - Caraúbas do Piauí

35.PI - Caridade do Piauí

36.PI - Castelo do Piauí

37.PI - Caxingó

38.PI - Cocal

39.PI - Cocal de Telha

40.PI - Cocal dos Alves

41.PI - Coivaras

42.PI - Conceição do Canindé

43.PI - Curralinhos

44.PI - Curral Novo do Piauí

45.PI - Demerval Lobão

46.PI - Dom Expedito Lopes

47.PI - Domingos Mourão

48.PI - Elesbão Veloso

49.PI - Esperantina

50.PI - Francinópolis

51.PI - Francisco Macedo

52.PI - Francisco Santos

53.PI - Fronteiras

54.PI - Geminiano

55.PI - Hugo Napoleão

56.PI - Ilha Grande

57.PI - Inhuma

58.PI - Ipiranga do Piauí

59.PI - Itainópolis

60.PI - Jacobina do Piauí

61.PI - Jaicós

62.PI - Jardim do Mulato

63.PI - Jatobá do Piauí

64.PI - Joaquim Pires

65.PI - Joca Marques

66.PI - José de Freitas

67.PI - Juazeiro do Piauí

68.PI - Lagoa Alegre

69.PI - Lagoa de São Francisco

70.PI - Lagoa do Piauí

71.PI - Lagoa do Sítio

72.PI - Lagoinha do Piauí

73.PI - Luís Correia

74.PI - Luzilândia

75.PI - Madeiro

76.PI - Marcolândia

77.PI - Massapê do Piauí

78.PI - Matias Olímpio

79.PI - Miguel Alves

80.PI - Miguel Leão

81.PI - Milton Brandão

82.PI - Monsenhor Gil

83.PI - Monsenhor Hipólito

84.PI - Morro do Chapéu do Piauí

85.PI - Murici dos Portelas

86.PI - Nazária

87.PI - Nossa Senhora de Nazaré

88.PI - Nossa Senhora dos Remédios

89.PI - Novo Oriente do Piauí

90.PI - Novo Santo Antônio

91.PI - Olho D'Água do Piauí

92.PI - Padre Marcos

93.PI - Palmeirais

94.PI - Paquetá

95.PI - Parnaíba

96.PI - Passagem Franca do Piauí

97.PI - Patos do Piauí

98.PI - Pau D'Arco do Piauí

99.PI - Paulistana

100.PI - Pedro II

101.PI - Picos

102.PI - Pimenteiras

103.PI - Pio IX

104.PI - Piracuruca

105.PI - Piripiri

106.PI - Porto

107.PI - Prata do Piauí

108.PI - Regeneração

109.PI - Santa Cruz do Piauí

110.PI - Santa Cruz dos Milagres

111.PI - Santana do Piauí

112.PI - Santa Rosa do Piauí

113.PI - Santo Antônio de Lisboa

114.PI - Santo Antônio dos Milagres

115.PI - São Félix do Piauí

116.PI - São Gonçalo do Piauí

117.PI - São João da Canabrava

118.PI - São João da Fronteira

119.PI - São João da Serra

120.PI - São João da Varjota

121.PI - São João do Arraial

122.PI - São José do Divino

123.PI - São José do Piauí

124.PI - São Julião

125.PI - São Luis do Piauí

126.PI - São Miguel da Baixa Grande

127.PI - São Miguel do Tapuio

128.PI - São Pedro do Piauí

129.PI - Sigefredo Pacheco

130.PI - Simões

131.PI - Sussuapara

132.PI - Tanque do Piauí

133.PI - Teresina

134.PI - União

135.PI - Valença do Piauí

136.PI - Várzea Grande

137.PI - Vera Mendes

138.PI - Vila Nova do Piauí

139.PI - Wall Ferraz

Maria Clara Estrêla