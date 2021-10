136 cidades do Piauí já estão vacinando adolescentes

O estado do Piauí está avançando na imunização de adolescentes de 12 a 17 anos. Atualmente, são 136 municípios realizando a aplicação do imunizante nesta faixa etária. No total, até esta quarta-feira (6), 22.417 pessoas nesta faixa etária receberam a primeira dose da vacina.

A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), baseada em dados do DataSus, é vacinar mais de 543.299 mil adolescentes. “Nossos municípios estão fazendo um trabalho brilhante, desde janeiro quando começou a campanha de vacinação contra a Covid-19. E, agora, estamos avançando, cada dia mais, com a vacina dos adolescentes, que estão sendo aplicadas em 136 cidades e muito em breve em todos os 224 municípios piauienses”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.





Foto: O Dia



Até o momento, somente o imunizante da Pfizer/BioNTech possui autorização da Anvisa para ser aplicado na faixa etária de 12 a 17 anos. “Os adolescentes são um grupo considerado de baixo risco para as formas graves da Covid-19. Entretanto, eles transmitem da mesma forma que os adultos. Ou seja, se pensamos em atingir a imunização e sair da pandemia, devemos garantir a vacinação desse grupo”, lembra o gestor.

