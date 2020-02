Se neste sábado (15), a maior festa popular do Estado, o Corso de Teresina, foi marcado pela chuva além da animação dos foliões, este domingo (16) o cenário não estará muito diferente, ao menos no que diz respeito ao tempo. É que o dia de descanso dos teresinenses após a folia do Zé Pereira será marcado por mais precipitações, desta vez acompanhadas de rajadas de vento.



Leia também: Defesa Civil lista locais que devem ser evitados durante chuva

É isso o que aponta a previsão meteorológica do Instituto Nacional Pesquisas Espaciais, o Inpe. Há avisos meteorológicos para Teresina, no sistema de monitoramento por satélite do órgão, alertando para o risco de chuva de forte intensidade acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento de forte intensidade. Ao todo, são 132 municípios do Piauí na área de alerta amarelo emitido na manhã de hoje e entre eles está a Capital, Teresina.

Ao longo deste domingo, o céu de Teresina de Teresina deve permanecer com muitas nuvens e curtas aberturas para o sol. A previsão é que a chuva comece moderada no final da tarde, mas ganhe força durante a noite. A temperatura, no período mais frio do dia, pode chegar à casa dos 23 graus. Nos mais quentes, ela não passará dos 33 graus.



132 cidades do Piauí podem ter chuvas com vendavais e raios na noite de hoje - Foto: O Dia

Chuvas persistem durante toda a semana e fevereiro ultrapassa janeiro em volume de água

Já estando de fato no período chuvoso, Teresina tem registrado um acumulado de precipitação significativo durante este mês de fevereiro, já tendo inclusive o volume de chuva ultrapassado janeiro inteiro em apenas duas semanas. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e apontam um acumulado de chuva de cerca de 220 milímetros do dia 01 de fevereiro até este sábado (15). Para efeito de comparação, do dia 01 até o dia 31 de janeiro, esse mesmo acumulado foi de pouco mais de 200 milímetros.

E as chuvas devem persistir durante toda esta semana, ao menos é o que aponta o Inpe. Há previsão de precipitação para todos os dias a partir de hoje até o próximo sábado e as chuvas devem se concentrar mais no período da tarde e noite com trovoadas e tempestade de raios. A temperatura mínima em Teresina para os próximos dias deve girar em torno dos 21 graus, e a máxima não deve passar dos 33 graus.

Confira abaixo os municípios que estão sob alerta

PI - Agricolândia

PI - Água Branca

PI - Alto Longá

PI - Altos

PI - Amarante

PI - Angical do Piauí

PI - Antônio Almeida

PI - Aroazes

PI - Aroeiras do Itaim

PI - Arraial

PI - Assunção do Piauí

PI - Baixa Grande do Ribeiro

PI - Barra D'Alcântara

PI - Barras

PI - Barro Duro

PI - Batalha

PI - Beneditinos

PI - Bertolínia

PI - Boa Hora

PI - Bocaina

PI - Bom Princípio do Piauí

PI - Boqueirão do Piauí

PI - Brasileira

PI - Buriti dos Lopes

PI - Buriti dos Montes

PI - Cabeceiras do Piauí

PI - Cajazeiras do Piauí

PI - Cajueiro da Praia

PI - Campo Largo do Piauí

PI - Campo Maior

PI - Canavieira

PI - Capitão de Campos

PI - Caraúbas do Piauí

PI - Castelo do Piauí

PI - Caxingó

PI - Cocal

PI - Cocal de Telha

PI - Cocal dos Alves

PI - Coivaras

PI - Colônia do Piauí

PI - Curralinhos

PI - Demerval Lobão

PI - Dom Expedito Lopes

PI - Domingos Mourão

PI - Elesbão Veloso

PI - Esperantina

PI - Floriano

PI - Francinópolis

PI - Francisco Ayres

PI - Guadalupe

PI - Hugo Napoleão

PI - Ilha Grande

PI - Inhuma

PI - Ipiranga do Piauí

PI - Itaueira

PI - Jardim do Mulato

PI - Jatobá do Piauí

PI - Jerumenha

PI - Joaquim Pires

PI - Joca Marques

PI - José de Freitas

PI - Juazeiro do Piauí

PI - Lagoa Alegre

PI - Lagoa de São Francisco

PI - Lagoa do Piauí

PI - Lagoa do Sítio

PI - Lagoinha do Piauí

PI - Landri Sales

PI - Luís Correia

PI - Luzilândia

PI - Madeiro

PI - Marcos Parente

PI - Matias Olímpio

PI - Miguel Alves

PI - Miguel Leão

PI - Milton Brandão

PI - Monsenhor Gil

PI - Morro do Chapéu do Piauí

PI - Murici dos Portelas

PI - Nazaré do Piauí

PI - Nazária

PI - Nossa Senhora de Nazaré

PI - Nossa Senhora dos Remédios

PI - Novo Oriente do Piauí

PI - Novo Santo Antônio

PI - Oeiras

PI - Olho D'Água do Piauí

PI - Palmeirais

PI - Paquetá

PI - Parnaíba

PI - Passagem Franca do Piauí

PI - Pau D'Arco do Piauí

PI - Pedro II

PI - Picos

PI - Pimenteiras

PI - Piracuruca

PI - Piripiri

PI - Porto

PI - Porto Alegre do Piauí

PI - Prata do Piauí

PI - Regeneração

PI - Ribeiro Gonçalves

PI - Santa Cruz do Piauí

PI - Santa Cruz dos Milagres

PI - Santana do Piauí

PI - Santa Rosa do Piauí

PI - Santo Antônio dos Milagres

PI - São Félix do Piauí

PI - São Francisco do Piauí

PI - São Gonçalo do Piauí

PI - São João da Canabrava

PI - São João da Fronteira

PI - São João da Serra

PI - São João da Varjota

PI - São João do Arraial

PI - São José do Divino

PI - São José do Peixe

PI - São José do Piauí

PI - São Luis do Piauí

PI - São Miguel da Baixa Grande

PI - São Miguel do Tapuio

PI - São Pedro do Piauí

PI - Sebastião Leal

PI - Sigefredo Pacheco

PI - Sussuapara

PI - Tanque do Piauí

PI - Teresina

PI - União

PI - Uruçuí

PI - Valença do Piauí

PI - Várzea Grande

PI - Wall Ferraz

Maria Clara Estrêla