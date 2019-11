10 mil linhas pré-pagas com cadastros desatualizados serão bloqueadas no PI

O gerente estadual da Agência Nacional de Telecomunicações (Anel), Francisco Matias, afirmou na tarde desta segunda-feira (18), que pelo menos 10 mil linhas móveis pré-pagas no Piauí estão desatualizadas juntos as empresas prestadoras de serviços. Os usuários têm até a data de hoje para efetuar o recadastramento ou terão as linhas serão bloqueadas.

Foto: Arquivo O Dia.

Francisco conta ainda que a atualização é para consumidores que receberam uma notificação via SMS e deve ser feito diretamente com as operadoras de telefonia móvel.

“No site da Anatel tem uma relação de contatos onde o usuário pode verificar em qual telefone ligar ou em algum canal de atendimento pela própria internet e portal específico do usuário”, explicou.

O gerente explica ainda que, com os dados de usuários atualizados, a Anel consegue impedir fraudes.

“A anel identificou em fiscalizações anteriores indícios de fraudes. Por exemplo, em determinado CPF foi identificado pelo menos 50 linhas cadastradas em estados diferentes. Ou seja, pretendemos coibir fraudes e garantir que aquela linha seja de fato usada pelo seu real detentor”, conta.

O projeto Cadastro Pré-Pago atinge consumidores do Piauí e mais de 16 estados da federação. Menos de 1% dos 91 milhões de celulares pré-pagos dessas regiões apresentam alguma pendência cadastral junto à Anatel.

Para atualizar o cadastro a pessoa física deve informar o número de CPF em contato com sua prestadora. No caso de pessoa jurídica, é necessário fornecer o CNPJ. Outras informações poderão ser solicitadas para validação do cadastro.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia