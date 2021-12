“Vou poder comprar com dignidade”, diz beneficiária de programa social do Governo do Piauí

Centenas de famílias piauiense já podem sacar, nesta quarta-feira (29), a primeira parcela do Programa Cartão Pro Social, do Governo do Piauí. As famílias beneficiadas estão espalhadas pelos 224 municípios do Estado e são de baixa renda. O programa de transferência de renda vai atender, inicialmente, 8.091 famílias vulneráveis. O benefício será pago em seis parcelas de R$200, totalizando R$ 1.200,00.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Um dos beneficiários é Evandro Pinheiro, do município de Beneditinos. Desempregado, ele sacou a primeira parcela nesta quarta e relata que o dinheiro vai ajudar nas despesas de casa. “Vai ajudar para comprar alimentos, pagar energia e outras coisas. Chegou no momento exato, pois eu estava precisando bastante. A iniciativa é muito positiva, já que vai me ajudar nas despesas de casa”, relata.

Celena Maria, de 43 anos, mora na cidade Piripiri com sete pessoas e também está desempregada. “Vai me ajudar bastante porque a minha família é carente. A gente não recebe mais o auxílio emergencial e meu bolsa família há muito tempo foi cortado. Tive a alegria do pessoal do CRAS me ligar e informar sobre esse benefício do Pro-Social. Fiquei muito feliz e agora vou poder comprar com dignidade”, conta.

Antônia Maria, de 24 anos, disse que o dinheiro chegou em bora hora. “Esse benefício chegou em bora hora porque tenho duas crianças, uma de um ano e outra de quatro anos. A única renda que eu tinha era trabalhando como diarista na casa de uma amiga. Conheci o Pro-Social na minha cidade e estou bastante feliz. É um valor simbólico de R$ 200, mas vai me ajudar bastante”, relata.

O Programa Cartão Pro-Social é realizado através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc), em parceria com as Secretarias Municipais de Assistência Social. O projeto faz parte do Plano Pro Social.

“Tem direito ao benefício todas as famílias que estão cadastradas no CADÚNICO, do Governo Federal, e que têm uma renda per capita de até R$ 178,00 e não recebem nenhum outro benefício de programa social, seja do governo estadual ou federal. Ocorreu uma busca ativa nos municípios para definir os beneficiários”, informou o Secretário Estadual de Assistência Social e Cidadania, Zé Santana.

O governador Wellington Dias (PT) ressaltou o trabalho integrado dos municípios e disse o objetivo do programa é cuidar dos vulneráveis. “O nosso lema é dar as mãos e não deixar ninguém para trás. A gente já teve programa emergencial, programa para pessoas estudarem, programa de acolhimento, de subsídio de energia, mas esse é especial porque acolheremos pessoas que não estão em nenhum desses e outros programas. São homens e mulheres esquecidos que temos que dar esse auxílio”, disse.

Wellington Dias. Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Foi uma busca ativa intensa, tivemos que atravessar rio e até atolar carro para chegar nas pessoas. São pessoas que não estão incluídas em nenhum programa. A meta é 15 mil beneficiários. O programa pode ser prorrogado porque a própria lei estabelece isso. O trabalho de busca ativa foi feito em cada município porque o estado jamais teria tantas pessoas para buscar esses beneficiários”, disse a vice-governador e coordenadora do Plano PRO SOCIAL, Regina Sousa.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



O lançamento do programa ocorreu no Palácio de Karnak, no Centro de Teresina, e contou com a presença de vereadores, prefeitos e deputados.

